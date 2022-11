Como lo acostumbra su historia, Vélez se apoya siempre en sus inferiores para armar equipos competitivos en Primera División. Con gran cantidad de jóvenes ya asentados en primera, como los casos de Valentín Gómez o Maximiliano Perrone, hay otro de los juveniles que está dando sus primeros pasos en la máxima categoría del fútbol argentino, que comenzó a llamar la atención en el viejo continente.

Según informan medios españoles, el Real Madrid está interesado en Gianluca Prestianni, delantero categoría 2006, quien este año debutó en primera y se convirtió en el debutante más joven en la historia del club con tan sólo 16 años y tres meses, en un partido de Copa Libertadores. Desde España, apuntan que el Real Madrid lo tiene en carpeta como uno de sus principales objetivos dentro de los nuevos talentos y la presencia de Rolando Zárate como manager es un aditivo favorable para la joya.

Habitual convocado a la Selección Argentina Sub 17, Prestianni aún no tiene la edad necesaria (el 31 de enero cumple 17) para ser transferido al exterior, por lo que el Real Madrid, quien aún no presentó una oferta formal, no podrá llevarselo en este mercado de pases. El contrato de la Pulga, como lo conocen en el Velez, es hasta diciembre del 2024.

Los números de Prestianni en primera

Prestianni tiene tan solo 6 partidos en la Primera División de Vélez, en los que logró sumar 122 minutos. siendo titular en un partido y aportando una asistencia. Con la Selección Argentina Sub 17 jugó 5 partidos, en los que hizo 2 goles y dio una asistencia.