El mercado de pases va llegando al final y una noticia revolucionó La Plata. Tras la negativa de Mauro Zárate, que no convencía a Pipo Gorosito y pretendía una suma de dinero que la Comisión Directiva no estaba dispuesta a afrontar, Gimnasia apuntó a otro ex Boca. ¿Se muda de España a la ciudad de las diagonales?

Luego de cerrar los arribos de Oscar Piris, Cristian Tarragona, Ramón Sosa y Agustín Cardozo y comprar el pase de Johan Carbonero, el Lobo apunta un nuevo delantero con pasado en el Xeneize. Pipo ya habría dado el visto bueno la CD comenzó a negociar.

El nuevo ex Boca que apunta Gimnasia

Luego de descartar el arribo de Zárate, la dirigencia del Lobo apuntó a Franco Soldano. Criticado por su falta de gol en un Boca que no generaba muchas situaciones de gol, el centrodelantero que brilló en Unión de Santa Fe podría ser el refuerzo estrella de Gimnasia.

Según Fernando Pujol, periodista de LaCielo en La Plata, ya hubo un primer contacto entre el presidente y el representante de Soldano. El club manifestó su interés, Gorosito dio el visto bueno y el futbolista no vería con malos ojos retornar al fútbol argentino. Ahora, a sus 27 años, milita en Fuenlabrada de la Segunda División de España.