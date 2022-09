Boca y Huracán empataron 0 a 0 en un partido que no dejó mucho por destacar. Ninguno de los equipos tuvo su mejor noche y salvo por dos acciones sobre el final del cotejo, no se generaron situaciones de peligro mutuamente y se vio un apagado duelo que en la previa prometía mucho más, ya que ambos llegaban como parte del pelotón de los conjuntos que pelean por el título de la Liga Profesional.

En relación al Globo, uno de los futbolistas que más intentó lastimar a Boca en el resultado fue Matías Coccaro, delantero que tuvo acercamientos en el primer tiempo pero sin éxito. Incluso, protagonizó una de las polémicas del encuentro, ya que apenas comenzó el partido, el uruguayo tuvo un cruce con Marcos Rojo sin infracción pero que el propio delantero reclamó como falta por un codazo.

Luego de esto, Coccaro no tuvo mayor participación en el encuentro, sobre todo en el complemento, y sobre el final del partido se fue reemplazado para que en su lugar ingrese Nicolás Cordero. En el momento en que se dio la variante, el charrúa fue abucheado y silbado por La Bombonera, y pese a no haberle dado una respuesta a los hinchas de Boca en ese momento, si tuvo un particular gesto que se vio en cámara.

En concreto, el delantero de Huracán se retiró del campo de juego del Alberto J. Armando llevándose un particular souvenir, agachándose para ¡agarrar pasto! Si, así de curioso como suena, Coccaro decidió recoger un poco de césped de La Bombonera y llevárselo al banco de suplentes.

Cabe destacar que el "Zorro" manifestó que tiene un cariño especial por Boca y por el estadio ubicado en Brandsen 805, ya que en reiteradas ocasciones expresó que respeta mucho a la institución xeneize por el paso de compatriotas suyos por el club de la Ribera. Incluso, en el último duelo entre sí en La Bombonera, Huracán ganó por la mínima con gol suyo y pidió disculpas luego de festejar. En este nuevo duelo, un nuevo hecho curioso que vinculó a Coccaro en la cancha de Boca. ¡Llamativo! Mirá..