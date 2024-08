River hoy: Maxi Meza, el octavo refuerzo y la probable formación vs. Talleres por la Copa Libertadores

Todo lo que el hincha de River tiene que saber este lunes 12 de agosto de 2024, a días del inicio de los octavos de final de la Copa Libertadores ante Talleres. El equipo que pondría Marcelo Gallardo para el duelo en Córdoba, cómo están los jugadores tocados. Por otro lado, se destrabó la situación de Maximiliano Meza y será el octavo refuerzo, además, un repaso por el dinero que gastó el Millonario en este mercado de pases.

El probable equipo para enfrentar a Talleres

El próximo miércoles, desde las 21.30 horas, River visitará a Talleres por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores. Si bien no está confirmado, el probable once es: Franco Armani; Fabricio Bustos, Germán Pezzella, Paulo Díaz, Enzo Díaz; Matías Kranevitter, Rodrigo Aliendro, Franco Mastantuono, Claudio Echeverri; Pablo Solari y Adam Bareiro. Si Echeverri no llega por cuestiones físicas, su lugar lo podría ocupar Nacho Fernández.

Adam Bareiro. (Foto: Getty).

¿Cómo están los lesionados?

Actualmente, la enfermería de River tiene varios pacientes. Miguel Ángel Borja sufrió una molestia muscular en su isquiotibial izquierdo y es baja para la ida de los octavos de la Copa Libertadores. Agustín Sant´Anna regresó a hacer trabajo en cancha, pero todavía no está para volver tras haber sido operado de meniscos. Facundo Colidio es evaluado día a día por una sinovitis en su rodilla y también es duda para jugar contra Talleres. Claudio Echverri sintió un dolor en el pubis ante Huracán y se le realizarán estudios para descartar una pubalgia. Su presencia ante Talleres es una incógnita gasta el momento.

Meza, el octavo refuerzo

Luego de varios días de negociación y con Rayados de Monterrey haciendo lo imposible por retenerlo, finalmente Maximiliano Meza será refuerzo de River. El ex Independiente llega a cambio de 2 millones de dólares y firmará su vínculo hasta diciembre de 2027 con el club. Así, la dirigencia le cumplió el deseo a Marcelo Gallardo, que quería un futbolista de estas características para suplantar la partida de Esequiel Barco.

Maxi Meza. (Foto: IMAGO).

¿Cuánto dinero gastó River en este mercado de pases?

Primero con Martín Demichelis y luego con Marcelo Gallardo, River concretó la llegada de ocho incorporaciones. En total fueron unos 20.450.000 de dólares los gastados en este mercado de pases. El primero en llegar fue Felipe Peña Biafore, que, si bien es una incorporación, no hubo plata de por medio ya que el club de Núñez ejecutó la cláusula de repesca. Luego se sumaron Jeremías Ledesma (2,8 M) y los préstamos con opción de compra de Federico Gattoni (cargo de 1,1 M) y Franco Carboni (550 mil dólares). Días más tarde arribó Adam Bareiro (4,5 M). Con Marcelo Gallardo como DT, llegaron Germán Pezzella (4,5 M), Fabricio Bustos (5 M) y Maximiliano Meza (2 M).