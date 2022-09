Cuando comenzó el partido entre Boca y Huracán, Rojo le cometió infracción a Cóccaro, pero el árbitro Yael Falcón Pérez no sancionó el penal. ¿Qué dijo?

VIDEO | La polémica de la noche: Falcón Pérez explicó por qué no cobró penal de Rojo a Cóccaro

Después de que se generara una enorme polémica durante toda la semana por la sanción que había recibido Marcos Rojo por su expulsión en el Superclásico frente a River, donde el Tribunal de Disciplina solamente indicó que el capitán de Boca debía purgar con una jornada, volvió a ser parte de una enorme polémica.

En el retorno de Rojo a la titularidad en Boca, tuvo una jugada muy polémica en donde forcejeó con el delantero uruguayo Matías Cóccaro, a quien tumbó de un codazo dentro del área. Tan solo transcurría un minuto de la primera etapa en el Alberto J. Armando, y el árbitro Yael Falcón Pérez no sancionó penal. Pero la jugada tampoco fue revisada por el VAR.

Se generó una enorme polémica por la decisión del colegiado, como así también por el accionar del ex Manchester United, pero la explicación no tardó en llegar. A través de las cámaras de TNT Sports, que transmitió el encuentro, se pudo observar cuando Falcón Pérez le explica a los jugadores de Boca que no es penal porque previo al golpe del defensor hay infracción de Cóccaro.

Si bien el VAR no interfirió para determinar si el manotazo del mundialista con la Selección Argentina en 2014 y 2018 merece algún tipo de sanción disciplinaria por su vehemencia, el árbitro entendió que tampoco debía pedir ningún tipo de chequeo.

Tras toda la polémica que se generó, cuando Boca y Huracán retornaron al campo de juego para disputar el segundo tiempo, las mismas cámaras captaron el momento en el que Rojo, Cóccaro y Falcón Pérez interactuaban sobre la jugada en cuestión, donde entre risas, los tres explicaron lo sucedido.