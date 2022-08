Luego de lo que fue la agónica victoria de Boca sobre Defensa y Justicia, llegó el momento de la ternura: un niño evitó a la seguridad, ingresó al campo de juego y se dirigió hacia el área defendida por Ezequiel Unsain para consolarlo.

Si bien la corrida del niño pudo observarse mediante la transmisión oficial, todo el planeta fútbol se preguntó qué fue lo que le dijo el pequeño fanático del Halcón de Varela. Y después de tanta incertidumbre, llegó el momento de conocer la palabra del protagonista principal de la historia.

¿Qué le dijo el nene a Ezequiel Unsain tras el gol de Boca?

Después de cruzar todo el campo de juego del estadio Norberto Tomaghello, y hacerse viral en las redes sociales, se conoció la identidad del niño que abrazó a Ezequiel Unsain luego del triunfo de Boca, pero también qué fue lo que le dijo al oído.

En diálogo con D-Sports Radio, Tiziano Carrizo, fue clarito: "Le dije que no llore que en el fútbol se gana y se pierde", manifestó con la inocencia de una criatura, además de la picardía que tuvo para poder sortear los controles de seguridad. Incluso, fue su padre, Daniel, quien confesó en el mismo medio la confesión previa de su hijo: "Desde el minuto cero me decía que se iba a meter a la cancha y yo no le creía", expresó.

Más allá de la derrota de Defensa y Justicia, para Tiziano no será un día más. Así como este pequeño fanático del Halcón, hay miles de niños y niñas que desean tener un momento con sus ídolos, y no todos tienen la oportunidad de ser vistos por una multitud. Y el chiquito confesó: "Cumplí mi sueño". Superó todos los parámetros de la ternura.