Ya sea por el cansancio, la seguidilla o simplemente una mala noche; queda claro que Defensa y Justicia estuvo muy lejos de su mejor nivel en La Bombonera. Boca lo superó durante los 90 minutos y lo dejó afuera luego de la polémica por el calendario (había jugado el domingo) para el Halcón.

Es por eso que no se esperaba a un Sebastián Beccacece de buen humor en la conferencia de prensa ya que, al poco descanso que le otorgó la Liga, se le sumó un flojísimo rendimiento de sus jugadores. Tras la caída, al DT le molestó una pregunta y no dudó en cruzar a un periodista.

"Esa es tu opinión. Si me preguntás, no te respondo a vos solo. Hacés el análisis, la pregunta y la respuesta. Me explicás por qué perdimos, qué hicimos... Me parece que tenés que preguntar u opinar, pero no preguntar, responderte y sacar tu conclusión", soltó el entrenador luego de que un colega le consultara por los motivos del bajón de Defensa.

Tras esa primera devolución, el director técnico estuvo lejos de aflojar: "Nosotros en 8 días jugamos 4 partidos. ¿Vos jugaste a la pelota? Bueno, sabés que en el segundo día de descanso es cuando más estás agotado. Pasa eso. En algunos balones divididos... No hicimos presión alta para no quedar expuestos. El cuerpo también es importante. Pero nosotros tratamos de ser nobles, de mover la pelota".

Posteriormente, Becca pasó a su análisis: "Es cierto que no encontramos algunas rutas de pases y caminos que siempre encontrábamos. También tuvo mérito el rival, que hizo un buen partido y tiene buenos jugadores. Es un poco de todo, no solo el agotamiento, sino también la buena forma del rival. De ahí uno explica la derrota, que estuvo bien".