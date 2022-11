Este jueves, Carlos Tevez anunció en conferencia de prensa que ya no seguirá siendo el director técnico de Rosario Central. El ídolo de Boca decidió terminar su ciclo en el "Canalla" y dio sus motivos: "Creo que no es conveniente para nadie que yo siga, es algo que la nueva dirigencia o esta, si se queda, tiene que tomar decisiones y yo no quiero ser un obstáculo para nadie".

"Lo más normal y sensato que puedo hacer es dar un paso al costado para que cada uno pueda hacer lo que quiera", agregó el entrenador. Pero ahora ya se lo vincula con un club grande: un dirigente habló del tema y no descartó a Carlitos como alternativa. ¿Es posible?

Fabián Doman, presidente de Independiente, se sinceró y dijo: "Si me llama el representante de Tevez, obviamente lo escucharíamos. No lo descarto, es alguien que nos podría interesar, aunque su nombre no surgió del mundo Independiente, sino del externo". "Todo el mundo me pregunta por Tevez porque no tenemos DT. Nunca hablé con él. Si me llama el representante, obviamente lo escucharíamos. No lo teníamos como posible candidato", añadió.

El máximo dirigente del Rojo también mencionó en Radio Continental: "No me queda claro que (Ricardo) Gareca quiera dirigir en Argentina". Y aseguró: "Es sabido el interés que tenemos por (Gustavo) Quinteros, pero sabemos que fue campeón y obviamente Colo Colo quiere retenerlo. Hay un gran deseo de él por dirigir en la Argentina, aunque nunca hablé".