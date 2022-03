Ni en un cuento de Osvaldo Soriano sucedió algo semejante. Tampoco en uno de Roberto Fontanarrosa. Ocurrió en la vida real. Más precisamente en la provincia de Chubut, donde San Martín de El Hoyo debía enfrentarse ante Deportivo Estación de Esquel por la Liga del Oeste en Epuyén.

En principio, el domingo pasado, el local debía ser San Martín. Pero, tras varias modificaciones en el calendario, se produjo una confusión de antología y, en rigor, a San Martín le tocaba recibir en su estadio al elenco esquelense, por la tercera fecha de la Liga.

“Hicimos los 300 kilómetros para jugar siendo locales porque el fixture cambió”, enunció Quilodrán, quien criticó a la Liga. “Desde la Liga del Oeste no nos avisaron. La organización de la Liga es mala”, se quejó Francisco Javier Quilodrán, presidente de San Martín de El Hoyo, al diario Jornada que se edita en Trelew desde 1954. “El miércoles hubo reunión de delegados en la Liga y el jueves hubo otro encuentro de dirigentes. Pero nadie nos avisó del cambio”, agregó Quilodrán. “No hubo ningún tipo de notificación, a nosotros como club no nos llegó. Y nos regimos por el fixture original”, continuó el dirigente que reclamó por el gasto que le generó a su institución el viaje por error. “No es nuestro el error. Y ese error nos costó 30.000 pesos en viajes. No queremos perder los puntos por un error que no fue nuestro. Empezamos el año pasado en la Liga del Oeste, pero cosas como estas dan ganas de no seguir”, precisó.

Ahora, la resolución del conflicto y la realización o no del cotejo quedará a cargo del Tribunal de Disciplina de la Liga de Fútbol del Oeste del Chubut.