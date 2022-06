Tevez va con todo por un delantero que jugó con él en Boca: ¿llega a Rosario Central?

Después de comenzar con una derrota su carrera como DT, Carlos Tevez le pidió a la CD de Central un refuerzo ex Boca. ¿Llegará?

Carlos Tevez comenzó su carrera como entrenador al mando de Rosario Central y ya hizo varios pedidos específicos. Entre ellos, un delantero que jugó con él en Boca y actualmente juega con la camiseta de Colón de Santa Fe. La dirigencia del Canalla ya se mueve para intentar tentarlo y que el Apache tenga su 9.

Según TyC Sports, Matías Cóccaro le dijo que no al equipo rosarino y por eso el ex delantero de la Juventus buscó una nueva alternativa para el ataque. Claro, también cabe destacar que perdió a Lucas Gamba, un arma fundamental de Central en el campeonato anterior.

No es secreto que Carlos Tevez mantiene una gran relación con Ramón Ábila, aunque en las últimas horas surgió la chance de que ambos vuelvan a juntarse en Rosario y a varios los tomó por sorpresa. El 9 actualmente está en Colón y no vería con malos ojos marcharse, aunque la negociación no será tan sencilla.

Hace poco más de seis meses, el Sabalero compró la totalidad del pase de Wanchope Ábila a cambio de 1.700.000 de dólares y le hizo contrato por tres años, por lo que no lo dejará marcharse tan fácil. En el Sabalero, el cordobés hizo seis goles en 24 PJ y Central deberá romper el chanchito si lo quiere para este año.