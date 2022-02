Troglio defendió a los juveniles de San Lorenzo y se sinceró: "Necesitamos ganar ayer, hoy y mañana"

El Ciclón volvió a caer en la Copa de la Liga y mientras el Ciclón sopla por la zona baja del torneo, el DT explicó porque no pone tantos pibes y no anduvo con rodeos respecto a su labor: "si me va mal, me voy", sentenció.