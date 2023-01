El contexto económico de Independiente es complicadísimo hace tiempo. De hecho, apenas asumió la nueva gestión comandada por Fabián Doman, Juan Marconi y Néstor Grindetti se publicaron en un comunicado todas las deudas con las que recibieron el club y los números del Rojo eran críticos.

Entre tantas deudas, la más fuerte y notoria era la que el club de Avellaneda arrastra con América de México por el pase de Cecilio Domínguez, a quien en 2019 compraron desde el equipo mexicano a cambio de casi seis millones de dólares, cifra récord para la historia de Independiente. Sin embargo, el Rojo nunca pagó la totalidad del pase y fue acumulándose deuda, y con ella los intereses.

Tan grande es la deuda que posee Independiente con América que incluso ascendió a números superiores al monto del traspaso, ya que son en total 5.7 millones de dólares los que deben a las Águilas por el pase del futbolista paraguayo que se marchó del Rojo también por un conflicto salarial habiendo jugado únicamente 42 encuentros. Y ahora, tras tantos pedidos hacia el Rojo por el pago y tantas inhibiciones que llegaron en donde se les prohibía reforzarse hasta efectivizar la deuda, en México se hartaron y recurrieron al TAS, donde llegaron las contundentes opciones que el organismo maneja para sancionar a Independiente.

El Tribunal de Arbitraje Deportivo no descarta la posibilidad de una quita de puntos en el ámbito local e incluso, no se descarta la chance que se le dé el descenso de forma automática. Esta tajante portura se debe a que se venció el plazo de la promesa de pago que el Rojo le hizo a los mexicanos y por eso, se analizan duras sanciones para el club de Avellaneda y que se definirá en los próximos días. Independiente recurrirá a sus abogados para apelar, pero no quedan dudas que, por la magnitud de la deuda, podría recibir una sanción compleja. Durísimo.