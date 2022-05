La lista de la Selección Argentina tuvo varias sorpresas. Lucas Martínez Quarta, Nicolás Domínguez, Lucas Ocampos, Emiliano Buendía y Lucas Alario fueron las bajas sensibles de Lionel Scaloni para enfrentar a Italia en la Finalissima. Aunque hay otros que ya tienen su lugar casi asegurado para Qatar y sueñan todos los días con la Copa del Mundo. En este último grupo está Papu Gómez, que habló de todo en El Desmarque y dejó mucha tela para cortar.

Alejandro Gómez, hoy considerado una de las figuras más importantes del Sevilla, hizo varias declaraciones importantes antes de la Finalissima. Aunque claro, nadie se esperaba que el Papu le cierre las puertas a un posible retorno al fútbol argentino. Igualmente contó sus motivos...

Un jugador de la Selección le cerró las puertas al fútbol argentino para su futuro: "No volvería..."

"Cuando deje Sevilla, ¿se ve en una liga exótica o regresando a Argentina?", le preguntó el español. Y la respuesta del Papu sorprendió a todos: "La verdad es que no lo sé, lo hablo bastante con mi mujer... Tal vez dentro de unos años no estoy para seguir compitiendo al máximo nivel, si bajaría a una liga menor, pero no volvería a una liga tan exigente como Argentina. En Sudamérica se exige mucho, se corre mucho".

Por otra parte, el ex Arsenal de Sarandí imaginó otro futuro posible: "Tal vez probaría la MLS u otra cosa, pero si me veo bien físicamente y estoy todavía para jugar una liga importante como la de España o la italiana, podría seguir tranquilamente".

A la hora de cerrar el volante ofensivo de la Selección se refirió a Messi y su presente en el PSG: "Lo de Leo no lo vivió nunca él. No vivió nunca un cambio de equipo, de casa, de ciudad… vivió toda la vida en Barcelona, jugó siempre de la misma manera en Barcelona y es normal que a veces lleve un tiempo de adaptación. Había una expectativa muy alta, porque tienen un equipazo, pero no es fácil armarlo en una temporada. Los equipos importantes que ganan cosas importantes llevan años preparándose, pero para mí sigue siendo el número uno, sigue siendo el mejor y de eso no quedan dudas".