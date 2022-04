Después de muchas especulaciones, se confirmó lo que parecía inevitable: Marcelo Tinelli dejó de ser el presidente de San Lorenzo. Lo comunicó pasadas las 2 de la tarde del sábado a través de sus redes sociales y se aleja de la vida política del club después de casi 10 años.

El empresario y conductor televisivo estaba de licencia desde mayo del año pasado y, a días de que se cumpla el año pautado, oficializó su paso al costado. "Hola a todos. Quiero comunicarme con ustedes por este medio, porque siento que es la mejor forma de poder expresarles en forma genuina lo que siento. Siempre que se toman decisiones es imposible complacer a todos. He decidido dejar mi cargo como Presidente de San Lorenzo de Almagro", inició en su mensaje.

"Los deseos de uno y la realidad que se expresa en cada momento, muchas veces no van de la mano. O mejor dicho, lo que uno siente cuando cree que está dando lo mejor, en ciertos momentos no se plasma en una realidad concreta o no alcanza", agregó el Cabezón, que ganó las últimas elecciones en 2019 con un 80% de votos.

Por otra parte, agregó: "He transitado muchas dificultades en mi vida, me he nutrido de ellas, pero he entendido muchas veces los datos de la realidad, y ahí en este tiempo de distancia, puedo ver que más allá que todo lo que dí y tengo para dar, quizás no sea el momento, aunque me duela".

"Mis disculpas por no haber podido estar más tiempo, Mis otras actividades que son muy públicas no me permiten estar al 100 por ciento, en un lugar que requiere un trabajo full time", reconoció.

+ El comunicado completo