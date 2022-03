Tras un primer tiempo para el olvido, Colón y Unión se sacaron chispas en el complemento y el partido se llenó de polémicas tras las malas decisiones arbitrales de Néstor Pitana.

Una tarjeta roja y dos penales se comió el juez internacional en un partido que se le fue de las manos, pero que tuvo una jugada principal como la más polémica de todas y que enloqueció a más de uno.

Cuando promediaba el segundo tiempo, Unión tuvo una jugada a balón parado que caía directo a la cabeza de Franco Calderón, pero fue alevosamente agarrado por Facundo Garcés y Pitana no lo vio, cuando era un claro penal para la visita en el Estanislao López.

Esto enfureció al público neutral y al del Tatengue lógicamente, ya que el árbitro misionero no cobró nada cuando era una falta rotunda. No solo a los espectadores, sino que también fueron periodistas los que se sobresaltaron con el penal no cobrado, como pasó con Leo Gabes, el relator del clásico de la cuidad de Santa Fe.

A los gritos y recriminándole a Pitana, el relator exclamó frases como "¡Estás al lado Pitana!", "¡No se puede creer, al lado estaba!", o "¡Fue clarísimo!", Gabes se expresó como todos aquellos que luego lo hicieron en redes y como cada uno también hizo en su casa. Ay Néstor...