En un partido electrizante, Boca y Colón se repartieron las mitades del partido y empataron 1 a 1 en la primera jornada de la Zona B de la Copa de la Liga Profesional. El primer tiempo fue azul y oro: Darío Benedetto, en su vuelta al Xeneize, marcó un golazo de cabeza para abrir el marcador en La Bombonera. Sin embargo, el Sabalero no bajó los brazos y terminó igualando el cotejo cuando faltaban pocos minutos para el final gracias al tanto del todavía jugador de River, Lucas Beltrán.

El estreno para el club de La Ribera en el campeonato terminó con un sabor amargo, pero hubo varios puntos para rescatar y algunos jugadores más ovacionados que otros. No obstante, el gol agónico del "Raza" le prohibió al equipo de Sebastián Battaglia comenzar el certamen con tres puntos. Algunos hinchas se mostraron conformes en el Alberto J. Armando y no hubo abucheos, pero una situación en particular despertó la bronca de los plateístas sobre el final del juego.

Como si el libro estuviera escrito por simpatizantes del Millonario, fue justamente Lucas Beltrán quien amargó la fiesta en La Bombonera. El delantero deberá volver a Núñez en diciembre y se permitió festejar ante el rival de toda la vida. Sin embargo, esa no fue la única presencia de River en Brandsen 805. Nahuel Gallardo, hijo del "Muñeco", tuvo un cruce con los hinchas locales tras el empate agónico de Colón.

El lateral salió disparado desde el banco de suplentes para festejar el gol del Sabalero a pocos minutos del pitazo final y, entre tantos gritos, el último fue con la vista dirigida a la platea de Boca. Lógicamente, la gente no se tomó para nada bien la celebración de Nahuel Gallardo y se levantaron todos de su asiento para insultar al ex River. Mientras tanto, el defensor se abrazó con sus compañeros y la situación no pasó a mayores.

La "pica" con el hijo del Muñeco siguió minutos más tarde. Julio César Falcioni decidió mandarlo a la cancha en tiempo de descuento y los silbidos para el lateral se hicieron escuchar. Como si fuera poco, la voz del estadio en La Bombonera ni siquiera mencionó su nombre en el momento de la modificación, un hecho bastante curioso luego de la acción que protagonizaron los hinchas y el jugador.