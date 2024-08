River y Talleres se vieron las caras por el duelo de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores el pasado miércoles en Córdoba y los de Marcelo Gallardo se impusieron 1 a 0 con un tanto de Paulo Díaz. La revancha será el próximo 21 de agosto en el Estadio Monumental, pero hubo un aperitivo de dicho encuentro: según dejó trascender Matías Esquivel -volante de la T-, Nahuel Gallardo sacó chapa por el triunfo del Millonario. Cabe recordar que el hijo mayor del Muñeco juega en Independiente Rivadavia, último rival de los cordobeses por la Liga Profesional.

Matías Esquivel liquidó a Nahuel Gallardo

“Fue el hijo de Gallardo, no sé ni como se llama porque no me importa. Me hacía gestos como que nos ganaron, que nos rompieron el culo, pero él está acá, no está jugando en River. Fui y le dije que él no está jugando en River, que cualquier cosa después cuando lo llamen para jugar de vuelta y vemos qué pasa. Lo que pasa es que es de este partido y él no tiene que meter otra cosa porque él no está, está jugando en Independiente y encima es suplente, así que no puede decir nada”, afirmó Matías Esquivel en diálogo con la prensa tras el triunfo de Talleres ante Independiente Rivadavia.

River y Talleres jugaron con formaciones alternativas

Tanto Marceo Gallardo como Walter Ribonetto decidieron cuidar a los habituales titulares en los partidos correspondientes a la fecha 11 de la Liga Profesional. El Millonario enfrentó a Gimnasia en La Plata e igualó 1 a 1, mientras que los cordobeses recibieron a Independiente Rivadavia y ganaron de manera agónica por 2 a 1 con tantos de Barticciotto y Juan Rodríguez.

¿Cuándo jugarán River y Talleres la revancha de los octavos de final de la Libertadores?

El Millonario recibirá a Talleres el próximo miércoles 21 de agosto desde las 21.30 horas en el Estadio Monumental por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores. El vencedor de esta llave se verá las caras en cuartos de final ante el ganador del cruce entre Colo Colo y Junior de Barranquilla. Cabe recordar que los chilenos se impusieron en la ida por 1 a 0 y todo se definirá en Colombia.