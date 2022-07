El Granate había planificado un tiro libre, pero el árbitro no se avivó y se metió en el medio. Para colmo, al minuto llegó el gol de Huracán.

En La Fortaleza se enfrentaron dos realidades por la séptima fecha de la Liga Profesional: Lanús quedó afuera de la CONMEBOL Sudamericana y echó a Jorge Almirón, en medio de un panorama más que complicado, mientras que Huracán llega de vencer ni más ni menos que a River y se ilusiona con poder pelear el campeonato.

El marcador se movió en apenas siete minutos de juego, gracias al remate de Brian Aguirre en soledad tras el rebote de Lucas Chaves que desembocó en el 1-0 para el Granate. En el cuarto de hora, el conjunto local tuvo una oportunidad bárbara para extender la ventaja con un tiro libre muy cerquita del área. Sin embargo, lo insólito ocurrió.

Entre Careaga y Pérez ejecutaron una jugada preparada para que José Sand le de directo al arco, pero el árbitro Mauro Vigliano no se dio cuenta y se terminó metiendo entre la pelota y el delantero correntino, frustrando por completo la maniobra. El ex River, recontra enfurecido, no le sacó la vista al juez durante varios segundos y luego llegó una acción que cambiaría por completo el rumbo del encuentro.

Segundos más tarde, luego de una polémica jugada que podría haber sido penal para Lanús, Matías Pérez tocó la pelota con la mano en área propia y quien se benefició de la pena máxima fue Huracán. Matías Coccaro se hizo cargo de la ejecución desde los doce pasos y la mandó a guardar para el empate transitorio. Un minuto que tuvo de todo.