Boca y Argentinos Juniors se disputan un pase a la gran final de la Copa Argentina y el duelo entregó un pobre espectáculo durante la primera mitad. Falta de ritmo, pocas llegadas y mucha fricción en el marco de las semifinales del certamen. Gracias al gol de Luis Vázquez, los de Battaglia lideran el marcador en Mendoza.

Tras haber comenzado en desventaja, el Bicho salió a buscar el empate y protagonizó varias ocasiones de peligro, pero Agustín Rossi apareció para dejar el arco en cero. Cuando el cotejo superaba los 20 minutos de complemento, Reniero estampaba la igualdad con un zurdazo cruzado pero el juez de línea lo anuló por offside.

Las distintas repeticiones mostraban que el ex Racing estaba habilitado al momento del cabezazo de Ávalos, pero Reniero no tocó la pelota en el área y el centro previo fue el momento en el que se produjo el fuera de juego. Gabriel Milito no observó ese detalle y explotó desde el banco de suplentes contra Fernando Echenique. El DT de Argentinos se metió hasta el campo de juego para reclamar y, luego de varios contactos físicos, el árbitro principal decidió expulsarlo por su reacción. ¡Terrible!