El 2 de mayo de 1997 quedó en la memoria del hincha de Estudiantes. Aquella noche de viernes frío en la Ciudad de Buenos Aires, el Pincha goleó 4 a 1 a River en el Monumental. No era cualquier River, el equipo de Ramón venía de ganar la Libertadores y el Apertura en el 96 y era el máximo candidato a quedarse con el Clausura 97. Además, tenía grandes figuras como Francescoli, Gallardo, Cruz, Monserrat, Sorín y Salas, por nombrar solamente a algunos de sus referentes.

Estudiantes era un gran equipo comandado por el Profe Córdoba. En el 95 había conseguido el ascenso a Primera División y había demostrado que estaba para cosas importantes. Difícil era imaginar en la previa del partido que el resultado sería tan abultado, pero la confianza en el plantel estaba y tanto Juan Manuel Azconzábal como Manuel Aguilar, popularmente conocido como el Sopa, le contaron en detalle a Bolavip cómo fue aquella goleada que tuvo un doblete de Martín Palermo y un festejo muy particular que se repitió en tres de los cuatro goles.

¿Cómo fue la previa de aquel partido ante un River con grandes figuras?

El Vasco Azconzábal relató: “En ese momento, Estudiantes había vuelto a Primera hacia poco. Ya nos había tocado ir al Monumental y habíamos empatado 2 a 2. Si bien sabíamos que River contaba con un gran equipo, de hecho, venía de ser campeón del torneo y la Libertadores un año antes, nosotros confiábamos en que podíamos hacer un buen partido, pero sin cometer errores. El margen era muy pequeño, porque las cualidades de ellos nos iban a marcar las diferencias”.

Juan Manuel Azconzábal. (Foto: Prensa Estudiantes).

Por su parte, Sopa Aguilar contó un detalle desconocido de la previa: “Teníamos en la charla técnica que iba a jugar Romeo, pero como había tomado una cafiaspirina y en ese momento lo suplantaron, creo que el Potro Fúriga. River tenía grandes figuras, después fue campeón, lo dirigía Ramón Díaz”.

El partido

River salió al Monumental con su camiseta suplente, mientras que el Pincha usó la clásica blanca y roja a bastones verticales. El cero se rompió -y de qué manera- a los trece minutos del primer tiempo. Leo Ramos sacó un derechazo de más de 35 metros y venció a Tito Bonano que tocó la pelota, pero nada pudo hacer para sacarla. Un minuto después apareció Martín Palermo, en movimiento, de derecha y desde afuera del área remató con efecto para que la pelota pase justo por encima de la cabeza del arquero de River y baje rápido.

El tercero llegó también en el primer tiempo: Ricardo Rojas -de posterior paso por River- hizo un enorme jugada por izquierda, tiró centro de derecha y Palermo se impuso por arriba para establecer el 3 a 0 y hacer delirar al buen número de hinchas del Pincha que dijeron presente en la Centenario Alta. En la segunda mitad se fue expulsado Celso Ayala y sobre el final llegaron dos tantos más: el primero de Martín Fúriga de zurda para poner el 4 a 0 parcial y el último grito de la noche fue de Marcelo Escudero a falta de ocho minutos para el cierre.

“Nuestra idea era tener mucho orden en la parte defensiva y después sabíamos que espacios íbamos a encontrar. Teníamos jugadores con cualidades para la pelota detenida, bueno ejecutantes, teníamos a Palermo que era la referencia en situaciones de gol. Se dio así, un gol de pelota parada, Martín aprovechando en el juego aéreo, el equipo fue contundente, River se apresuró, nos dio espacios y una vez que estaba el cuarto gol, veíamos que se le iba a hacer muy difícil, más allá de la jerarquía de esos jugadores. Nosotros estábamos ordenados”, dijo Azconzábal.

Aguilar, agregó: “Nos pusimos en ventaja, fue un partido muy difícil. No esperábamos encontrarnos con ese resultado. Cuando descontaron se venía y venía, por más que estábamos ganando, pudimos mantener el resultado”.

Manuel Santos Aguilar. (Foto: Prensa Estudiantes).

Reiki en Núñez

“Ese festejo que se da en el córner, meditando, donde estaban varios compañeros, seguro que estaba Sopa Aguilar, Lionel Scaloni, Gonzalo Pavone, Martín Fúriga y Martín Palermo. El festejo estaba relacionado al reiki que Sopa en ese momento practicaba y nos manifestaba siempre de la importancia de la relajación, incluso con algunos de nuestros compañeros le hacía una sesión y nos causaba un poquito de gracia, pero lo bancábamos en sus ideas. El festejo se relacionó con eso y fue todo alegría”, contó el muy buen defensor que jugó durante años en el Pincha.

Aguilar, detalló: “El festejo del gol fue una ocurrencia que se dio en el momento con Martín Palermo. Justo en esa semana me había recibido de reikista y el Profe Córdoba en la concentración pidió un aplauso. De ahí, me preguntó Martín que era, le dije que era imposición de manos, la energía positiva, me pidió que le haga y quedó ahí. Después cuando fue lo del festejo fue una ocurrencia de él, nunca fue pensado, nos encontramos ahí con una ocurrencia de él”.

Reiki en el córner del Monumental.

Cabe destacar que después de ese partido, River visitó a Colón en Santa Fe y perdió por 5 a 1. Esas fueron las únicas dos derrotas del equipo de Ramón Díaz que terminaría siendo campeón por amplio margen -le sacó seis puntos a Colón, el segundo- y a fin de año ganaría también el Apertura, para ser tricampeón del fútbol argentino y también la Supercopa Sudamericana.

Ficha del partido

Día: 2 de mayo de 1997

Fecha: 10 – Clausura 1997

Estadio: Monumental

Formación de River: Bonano; H. Díaz, C. Ayala, Berizzo, Sorín; Monserrat, Maisterra, Solari, Gallardo; Cruz y Villalba. DT: Ramón Ángel Díaz.

Formación de Estudiantes: Bossio; Ramos, Quatrocchi, Azconzábal, R. Rojas; Scaloni, Zapata, Tagliani, Aguilar; Fúriga y Palermo. DT: Daniel Córdoba.

Goles: 13´ Leo Ramos (E), 14´ Martín Palermo (E), 43´ Martín Palermo (E), 80´ Martín Fúriga (E), 82´ Marcelo Escudero (RP).

Expulsado: 56´ Celso Ayala (RP)

Árbitro: Roberto Ruscio

