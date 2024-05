Desde Boca rompieron el silencio por el arribo de James Rodríguez: "No es fácil"

A lo largo de las últimas horas, comenzó a sonar muy fuerte la posibilidad de que James Rodríguez abandone a São Paulo y que desde Boca irán detrás de sus pasos en el mercado de pases que se avecina. Lógicamente, la noticia sacudió a todos los fanáticos del club presidido por Juan Román Riquelme, dado a que no es la primera vez que aparece en la órbita.

Tras esta información que surgió por medio del periodista Hugo Balassone, quien rompió el silencio fue Mauricio Serna, uno de los integrantes del Consejo de Fútbol, que se encargó de analizar la posibilidad y, con lujo de detalles, explicó qué chances existen de que el ex Real Madrid arribe a La Ribera.

“Acá salen muchos rumores, sobre todo ahora que se abre el libro de pases, es el libro fuerte, que es el que viene con todo el tema de Europa. Probablemente que para Boca hay un ofrecimiento o se habla de muchos futbolistas”, aseguró Chicho Serna en diálogo con El Vbar Caracol, mítico programa radial colombiano. Y añadió: “¿A quién no le gustaría tener en su equipo a James Rodríguez?”.

Con respecto a si existieron charlas para incorporar al futbolista de 32 años, aseguró: “He visto en las redes sociales que ha saltado el nombre de James. Es un jugador mundial, ni que hablar de todas sus condiciones, de cómo juega y brilla en nuestra selección, pero de ahí a tenerlo pues yo creo que hay un camino muy largo. Yo no soy quien para decir vamos por James, pero tampoco para decir que no nos interesa”. Y aclaró: “Repito. Hoy ha saltado una noticia, pero que nosotros dentro del comité o del Consejo de Fútbol nos hayamos sentado a mirar una posibilidad de que entre James, no”.

Serna, que dejó en claro que le gustaría tenerlo en Boca, se encargó de bajarle el pulgar por una simple razón: lo económico: “No lo estamos contemplando, pero no porque no nos interese, sino porque pensamos que un gran futbolista y que está en Brasil no es fácil poder traerlo nosotros porque la competencia es muy fuerte. Hay mucha plata de por medio”, confesó.

Desde Boca se refirieron al posible arribo de James Rodríguez.

¿James Rodríguez se ofreció para retornar a Everton?

En las últimas horas, y por medio de las redes sociales, más precisamente en Instagram, James Rodríguez realizó un comentario en una cuenta partidaria de los Toffees. Everton Hub, el sitio vinculado al club inglés, se refirió al momento que atraviesa el capitán de la Selección de Colombia, donde esperó la reacción de los hinchas.

Allí fue que el propio futbolista comentó con una simple pregunta: “¿Last dance?”, que se traduce en última vuelta. Lógicamente, los fanáticos reaccionaron a la consulta de Rodríguez, donde muchos de ellos no estuvieron de acuerdo por la flojísima actualidad que transita el oriundo de Cúcuta.

El comentario de James Rodríguez en una cuenta partidaria de Everton.

¿Cuál es el salario de James Rodríguez en São Paulo?

Según reporta el periodista Jorge Nicola, el salario de James Rodríguez en São Paulo es de 290 mil dólares, un dinero abultado para lo que se maneja dentro del fútbol argentino. Por lo tanto, para arribar a Boca, debería reducir sus pretensiones salariales.