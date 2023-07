Agredieron al plantel de Vélez: "Dijeron que me iban a pegar un par de tiros en las patas"

Fue un fin de semana negro para Vélez, quizás de los más oscuros de su historia reciente. La derrota contra Huracán en Parque Patricios, en un duelo directo por no perder la categoría, hundió aun más al Fortín en la tabla de posiciones y el clima se calentó como pocas veces ocurrió. Fue este domingo por la noche cuando el plantel que dirige el Gallego Méndez sufrió un violento apriete por parte de la barra.

Una vez el grupo de jugadores desembocó en la Villa Olímpica tras haber vuelto desde la cancha del Globo, decenas de violentos habrían aprovechado la “zona liberada” en el predio para irrumpir en la concentración del plantel y cometer actos vandálicos, incluyendo golpes a los futbolistas de Vélez y amenazas que minutos después salieron a la luz.

Agustín Palacios, periodista partidario en Vélez a Fondo, reveló declaraciones exclusivas de uno de los referentes del plantel profesional tras la apretada por parte de la barra. “Me cruzaron un auto, me agarraron de la campera, querían que me baje y dijeron que me iban a pegar un par de tiros en las patas”, le habría dicho Leo Jara después del violento episodio en la Villa Olímpica.

Otra de las graves denuncias que realizó el exlateral de Boca fue la repetición de las presencias de los agresores en las instalaciones de Vélez en Ituzaingó, habiéndolos visto “al menos 7 veces en el predio en el último mes”. A raíz de lo ocurrido, más de medio plantel del Fortín habría dado a entender su intención de abandonar la institución y se espera un comunicado oficial por parte de la directiva.