Racing goleó a San Lorenzo por 4-1, luego de una enorme actuación de Adrián ‘Maravilla’ Martínez, quien anotó un hat-trick y también asistió a Facundo Mura para sellar el triunfo bajo la lluvia. Pero en medio del partido, los hinchas quedaron asombrados por la salida de Agustín Almendra.

Junto a Juan Fernando Quintero, el ex mediocampista de Boca viene siendo de lo mejor del elenco que comanda Gustavo Costas, y como al momento de ser reemplazado lo hizo rengueando, alarmó a todos los presentes en el Cilindro de Avellaneda. Y se conoció qué fue lo que ocurrió.

Una vez que finalizó el encuentro, el DT de Racing aseguró en conferencia de prensa que no fue nada extraño y que Almendra está bien. Claro, la mayor preocupación se dio porque en 14 días se dará el choque ante Independiente, y en el caso de haberse desgarrado no podría jugar. Algo que le pasará a Juan Ignacio Nardoni, quien se desgarró en el Preolímpico Sudamericano.

“Agustín Almendra se acalambró todo. Yo me equivoqué cuando dije que no estamos bien desde lo físico. Sí estamos bien, pero no teníamos ritmo futbolístico. Hacía mucho que no jugaba 3 partidos seguidos, pero deja todo”, enfatizó Costas en plena conferencia de prensa luego de que Racing goleara a San Lorenzo. Por fortuna para la Academia, el ex Boca solo asustó a todos.

Los números de Agustín Almendra en Racing

Desde que llegó, fueron 19 los partidos que afrontó Agustín Almendra con la camiseta de Racing: anotó un gol y aportó 3 asistencias. Por ahora, no conquistó títulos.

Lo que se le viene a Racing

Este lunes, a las 21:30, Racing deberá visitar a Newell’s Old Boys, que viene de ganarle a Unión por 3-1 en Santa Fe. Luego, recibirá a Godoy Cruz (sábado 17, a las 19) y en la fecha 7 visitará a Independiente (sábado 24, a las 17).