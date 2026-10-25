Aldosivi vs. Belgrano: horario y dónde ver en vivo y online en Argentina, por la fecha 14 del Torneo Clausura

Aldosivi y Belgrano se enfrentan este domingo 25 de octubre, en el Estadio José María Minella, por la fecha 14 del Torneo Clausura. Los detalles de la televisación.

Aldosivi recibe a Belgrano este domingo 25 de octubre desde las 14:45 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la fecha 14 del Torneo Clausura, se disputará en el Estadio José María Minella. Aldosivi necesita cortar una racha que ya pesa y no tiene margen para seguir regalando puntos. Belgrano, en cambio, llega golpeado por una goleada pero con la tabla de su lado.

Para el local es casi una final chica: cada partido que se escapa lo acerca más a la zona de descenso. Para Belgrano es la chance de reaccionar rápido y no dejar que el traspié anterior se transforme en algo más serio.

La actualidad de ambos equipos

El equipo marplatense no gana hace rato y los números lo confirman: cayó ante Estudiantes de Río Cuarto, Sarmiento y Huracán en sus últimas tres presentaciones. Con 8 puntos en 13 fechas y ubicado 15°, Aldosivi necesita un resultado que le cambie el humor antes de que la tabla se le complique más.

Belgrano llega con otra realidad, aunque el golpe más reciente duele: perdió 0-3 de local frente a River Plate. Antes de eso había encadenado dos triunfos claves, ante Racing y Talleres, que lo tienen cuarto con 22 unidades. La visita a Mar del Plata es una buena oportunidad para olvidar la última derrota y seguir prendido arriba.

El historial entre Aldosivi y Belgrano

El historial entre ambos tiene a Belgrano como el más ganador: se impuso en 7 de los 16 cruces, mientras que Aldosivi ganó 5 y hubo 4 empates. En materia de goles la cuenta también favorece apenas al equipo cordobés, 13 contra 12.

El antecedente más reciente, de abril, terminó con triunfo de Belgrano por 1-0, y el anterior había sido un empate sin goles en Mar del Plata. No hay una tendencia clara en los últimos encuentros, lo que deja abierta la historia para este domingo.

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Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 11/04/2026 Belgrano vs. Aldosivi 1-0 Liga Profesional Argentina 15/08/2025 Aldosivi vs. Belgrano 0-0 Liga Profesional Argentina 12/02/2025 Belgrano vs. Aldosivi 2-0 Liga Profesional Argentina 24/09/2018 Aldosivi vs. Belgrano 2-0 Liga Profesional Argentina 15/10/2016 Belgrano vs. Aldosivi 0-0 Liga Profesional Argentina 16/03/2015 Belgrano vs. Aldosivi 0-1 Liga Profesional Argentina 28/05/2011 Belgrano vs. Aldosivi 1-0 Primera Nacional 28/11/2010 Aldosivi vs. Belgrano 2-1 Primera Nacional 11/05/2010 Belgrano vs. Aldosivi 1-0 Primera Nacional 05/12/2009 Aldosivi vs. Belgrano 1-2 Primera Nacional

Horario del partido

Argentina: 14:45 hs

Por dónde ver el partido

Argentina: ESPN Premium, Disney+ Premium

ESPN Premium, Disney+ Premium Chile: TyC Sports Internacional

TyC Sports Internacional Perú: TyC Sports Internacional

TyC Sports Internacional Ecuador: TyC Sports Internacional

TyC Sports Internacional Colombia: TyC Sports Internacional

TyC Sports Internacional Venezuela: TyC Sports Internacional, inter

TyC Sports Internacional, inter México: TyC Sports Internacional

TyC Sports Internacional Estados Unidos: Fanatiz, Fubo, TyC Sports Internacional, ViX

Fanatiz, Fubo, TyC Sports Internacional, ViX Centroamérica: TyC Sports Internacional

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

Independiente vs. Boca Juniors — domingo 25 de octubre, 17:00 hs

River Plate vs. Racing — domingo 25 de octubre, 19:15 hs

Barracas Central vs. Estudiantes de Río Cuarto — domingo 25 de octubre, 21:30 hs

Central Córdoba vs. Vélez — domingo 25 de octubre, 21:30 hs

Unión vs. Estudiantes — lunes 26 de octubre, 19:00 hs

Instituto vs. Deportivo Riestra — lunes 26 de octubre, 21:15 hs

Argentinos Juniors vs. Independiente Rivadavia — martes 27 de octubre, 19:00 hs

En síntesis

Aldosivi y Belgrano se enfrentan este domingo 25 de octubre por la fecha 14 del Torneo Clausura.

se enfrentan este domingo 25 de octubre por la fecha 14 del Torneo Clausura. El partido se transmitirá por ESPN Premium y Disney+ Premium .

y . Aldosivi suma 8 puntos en el torneo.

suma 8 puntos en el torneo. Belgrano suma 22 puntos en el torneo.