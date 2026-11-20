Este viernes por la noche, Vélez recibe a Belgrano por los octavos de final del Torneo Clausura 2026. El partido que se disputa en el Estadio José Amalfitani, comienza a las 20 horas y cuenta con el arbitraje de Yael Falcón Pérez. El encuentro es transmitido por TNT Sports y el minuto a minuto en BOLAVIP.
Vélez vs. Belgrano EN VIVO y ONLINE por los octavos de final del Torneo Clausura 2026: minuto a minuto
En el José Amalfitani, el Fortín recibe al Pirata para definir al primer clasificado a los cuartos de final del campeonato.
¡ASÍ VA VÉLEZ!
Tomás Marchiori; Joaquín García, Lisandro Magallán, Leo Cristaldo, Elías Gómez; Claudio Baeza, Rodrigo Aliendro; Matías Pellegrini, Manuel Lanzini, Diego Valdés; Ronaldo Martínez.
¡ASÍ FORMA BELGRANO!
Thiago Cardozo; Agustín Falcón, Leonardo Morales, Lisandro López, Adrián Sporle; Emiliano Rigoni, Adrián Sánchez, Franco Vázquez, Ramiro Hernandes; Lucas Zelarayán y Lucas Passerini.
¿Qué pasa si hay empate?
En caso de igualdad, se juega el tiempo extra (dos de 15'). En caso de persistir el empate, habría tanda de penales.
¿Contra quién juega el ganador?
El equipo que avance ronda, se medirá contra Argentinos Juniors o Independiente en los cuartos de final.
Los árbitros del partido
- Árbitro: Yael Falcón Pérez
- Asistente 1: Lucio Méndez
- Asistente 2: Lucas Pardo
- Cuarto árbitro: Felipe Viola
- VAR: Héctor Paletta
- AVAR: Diego Verlotta