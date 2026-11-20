En el José Amalfitani, el Fortín recibe al Pirata para definir al primer clasificado a los cuartos de final del campeonato.

Este viernes por la noche, Vélez recibe a Belgrano por los octavos de final del Torneo Clausura 2026. El partido que se disputa en el Estadio José Amalfitani, comienza a las 20 horas y cuenta con el arbitraje de Yael Falcón Pérez. El encuentro es transmitido por TNT Sports y el minuto a minuto en BOLAVIP.