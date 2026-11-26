Con la presencia de Chiqui Tapia y Luis Fabián Artime, la Asociación del Fútbol Argentino le otorgó al Pirata el Torneo Regional 1985/86.

Este jueves, de manera totalmente inesperada, la Asociación del Fútbol Argentino le reconoció a Belgrano de Córdoba un título de hace nada más ni nada menos que 40 años. Se trata del Torneo Regional 1985/86, el cual tiene carácter de oficial. Por ende, debido al Torneo Apertura 2026, el Pirata ahora cuenta con dos galardones de AFA en su historia.

Esta competencia tuvo lugar tras la desaparición del Campeonato Nacional y luego de la creación del Nacional B. La misma puso en juego un título oficial de campeón y, paralelamente, un cupo para la Copa Libertadores de América. Dicho certamen fue disputado por la impactante cantidad de 106 conjuntos de toda la República Argentina.

En aquel entonces, Belgrano, comandado estratégicamente por Tomás Rodolfo Cuéllas, llevó a cabo la disputa de 12 partidos, cosechando nueve victorias y tres empates. En medio de ese panorama, en la final, superó a Olimpo de Bahía Blanca: 3-1 en condición de visitante y posteriormente 3-2 en el Gigante de Alberdi.

El anuncio de Chiqui Tapia

“Durante la Asamblea General Ordinaria, se le hizo un reconocimiento muy especial y entrega del trofeo a Belgrano, por motivo de su consagración en el Torneo Regional 1985-86, última edición de este certamen que organizó el Consejo Federal de AFA”, comenzó indicando Chiqui Tapia.

“Después de muchos años, el pueblo Pirata podrá exhibir la merecida copa en sus vitrinas. ¡Felicitaciones!”, exteriorizó al respecto el propio presidente de AFA por intermedio de sus redes sociales oficiales.

El comunicado de Belgrano

“El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Tapia, hizo entrega al Club Atlético Belgrano, representado por el presidente Luis Fabián Artime, del trofeo correspondiente al Campeonato Regional de 1985/86”, manifestó el combinado Celeste en sus canales oficiales.

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La publicación del Pirata. (Foto: Prensa Belgrano)

“El 20 de abril de 1986, ante un Gigante de Alberdi colmado, el equipo dirigido por Tomás Rodolfo Cuéllar se consagró campeón invicto del torneo que reunió a 106 clubes de las 23 provincias argentinas, clasificando a la liguilla Pre-Libertadores y convirtiéndose en el primer cordobés en conquistar un título nacional de AFA”, señaló el Pirata.

DATOS CLAVE

La AFA reconoció el Torneo Regional 1985/86 a Belgrano de Córdoba, su segundo título.

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Claudio Tapia entregó el trofeo a Luis Fabián Artime en la Asamblea General Ordinaria.