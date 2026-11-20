El Fortín recibe al conjunto cordobés en un partido que abren los octavos de final del certamen nacional.

Vélez Sarsfield y Belgrano de Córdoba se verán las caras este viernes a las 20:00 horas en el Estadio José Amalfitani, en un partidazo a todo o nada correspondiente a los octavos de final del Torneo Clausura 2026.

El Fortín, dirigido por Guillermo Barros Schelotto, buscará hacer valer la localía tras haber terminado en los primeros puestos de su zona, mientras que el Pirata cordobés del histórico Ricardo Zielinski viaja a Liniers con la ilusión intacta de dar el gran golpe y meterse entre los ocho mejores del certamen.

Las probables alineaciones de Vélez y Belgrano

Vélez Sarsfield: Tomás Marchiori; Joaquín García, Lisandro Magallán, Leo Cristaldo, Elías Gómez; Claudio Baeza, Rodrigo Aliendro; Matías Pellegrini, Manuel Lanzini, Diego Valdés; Ronaldo Martínez. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Belgrano: Thiago Cardozo; Agustín Falcón, Leonardo Morales, Alexis Maldonado, Adrián Sporle; Emiliano Rigoni, Santiago Longo, Adrián Sánchez, Juan Velázquez; Lucas Zelarayán y Lucas Passerini. DT: Ricardo Zielinski.

La previa de Vélez y Belgrano: todo lo que tenés que saber