Comienza la etapa de definición del Torneo Clausura. Los ocho mejores equipos de cada zona se enfrentarán en los playoff, a partir de los octavos de final, en búsqueda de avanzar de ronda y acercarse al objetivo final, que es consagrarse campeón del certamen local.

Al igual que en los últimos dos torneos argentinos, en caso de igualdad en los 90 minutos reglamentarios, se disputará un tiempo extra de 30 minutos, divididos en dos de 15 cada uno. De persistir el empate, el ganador se conocerá a través de la definición por penales. A continuación, un repaso de cómo llegan los 16 clasificados.

Instituto – 1° Grupo A

La Gloria quiere cerrar la mejor campaña de su historia con el broche de oro. Por primera vez logró clasificar a la Copa Sudamericana gracias al buen sprint de la segunda parte del año y en octavos de final recibirá a Huracán en el Mario Alberto Kempes, el próximo domingo.

El equipo comandado por Diego Flores definirá cada llave de local debido a su buen posicionamiento en el grupo, en el que cosechó 34 puntos. Dentro de su plantel, cuenta con Giuliano Cerato y Álex Luna, quienes son sus máximas figuras.

Boca – 2° Grupo A

El Xeneize es quien mejor llega a esta etapa de definición. Campeón de la Tabla Anual, finalista de la Copa Sudamericana y de la Copa Argentina, todavía cuenta con chances de ganar cuatro títulos más en la actual temporada.

La particularidad para los dirigidos por Arruabarrena es que jugarán en el último turno, el próximo miércoles, debido a que llegarán desde Barranquilla por la final de la Sudamericana. Esto, puede suponer una contra por la acumulación de partidos y minutos.

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Vélez – 3° Grupo A

Por diferencia de gol el Fortín de Liniers se quedó con el tercer puesto y le tocará un rival duro en esta instancia, ya que irá frente a Belgrano de Córdoba, el vigente campeón del Torneo Apertura. La ventaja para los de Barros Schelotto es que jugarán en su cancha.

Clasificado a la próxima Copa Sudamericana, Vélez sufrió dos bajas importantes para disputar estos playoff debido a que no podrá contar ni con Juan Cruz Policella ni con Simón Escobar, afectados a la Selección Argentina que juega el Mundial Sub 17.

Defensa y Justicia – 4° Grupo A

Tras un mal inicio de campaña, de la mano de Julio Vaccari el Halcón de Varela logró acomodarse en la tabla y se quedó con la cuarta posición, luego de perder sobre la hora contra Boca en la última fecha de la etapa regular en La Bombonera.

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Sin chances de clasificar a competencias internacionales, los de Varela iniciarán los playoff ante Barracas Central como local, en búsqueda de ganar su primer título a nivel local. Dentro de su plantel, cuenta con nombres importantes como Leandro Fernández, David Martínez o Aaron Molinas.

Lanús – 5° Grupo A

El Granate comenzó el año de más a menos, al punto que fue campeón de la Recopa Sudamericana en el Maracaná, pero meses después quedó eliminado en la fase de grupos de la Copa Libertadores. Quinto en su grupo, visitará a River en el Monumental.

Tras varios idas y vueltas sobre la fecha del partido ante el Millonario, finalmente será el domingo, por lo que el entrenador Mauricio Pellegrino podrá contar con Alan Wlk, el delantero que fue convocado por la Selección de Paraguay para una gira amistosa por Asia.

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Newell’s – 6° Grupo A

La Lepra es una de las sorpresas del certamen. Tras iniciar el año con el descenso respirándole en la nuca, comenzó a escalar de la mano de Frank Darío Kudelka y se quedó con el sexto puesto del grupo, por lo que jugará en La Plata ante Gimnasia.

Con un plantel que cuenta con nombres de experiencia como Lautaro Gianetti, Matías Cóccaro, Walter Mazzantti o Lucas Carrizo, más las jóvenes promesas del club, el elenco rosarino buscará dar pelea en los mata-mata, en los que generalmente definirá como visitante.

Independiente – 7° Grupo A

Su semestre fue una decepción. Quedó afuera de la Copa Sudamericana por la tabla anual y espera un milagro con la liberación de tres cupos para meterse por la ventana, en caso de no ser campeón de este Torneo Clausura, en el que mostró más dudas que certezas.

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Con un Jadson Viera criticado, el equipo de Avellaneda tendrá que ir a La Paternal para jugar contra Argentinos Juniors, con la vuelta de Santiago Montiel, quien cumplió con una fecha de suspensión y se metería dentro del equipo titular en lugar de Imanol Machuca.

Gimnasia de Mendoza – 8° Grupo A

Otra de las revelaciones del Grupo A. Quedó octavo en la zona debido a que se le escapó el triunfo sobre la hora en el clásico ante Independiente Rivadavia en condición de local, y es por eso que ahora irá a Rosario para jugar contra Central.

Con Agustín Módica y Matías Vargas como principales figuras, el Lobo mendocino busca seguir haciendo historia en su primera temporada en la máxima categoría. Para el primer duelo de playoff, no podrá contar con el expulsado Cingolani.

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Rosario Central – 1° Grupo B

Se quedó con la sangre en el ojo después de lo ocurrido en la definición de la tabla anual, en la que perdió el título a falta de un minuto por la victoria agónica de Boca ante Defensa y Justicia.

Con todo el plantel a disposición, el equipo comandado por Jorge Almirón cuenta con la ventaja de que siempre definirá de local, hasta semifinales inclusive, debido a que fue el mejor ubicado de su zona.

Argentinos Juniors – 2° Grupo B

Si bien fue uno de los mejores equipos del año, la realidad es que al partido contra Independiente no llegará de la mejor manera, tanto a nivel futbolístico por la derrota ante Huracán, como tampoco en cuanto a lo económico, por las importantes deudas que tiene el club.

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De cara al inicio de los octavos de final, en los que recibirá a Independiente, Nicolás Diez no podrá contar con Franco Paredes, expulsado en el último partido, y aguardará por la recuperación del lesionado Matías Giménez Rojas.

Gimnasia de La Plata – 3° Grupo B

El Lobo es la revelación del grupo. Acumuló una importante cantidad de victorias en las últimas presentaciones y se quedó con un lugar de privilegio, ya que jugará como local ante Newell’s en los octavos de final, en búsqueda del boleto a cuartos.

Con Nacho Fernández como estandarte, más Ignacio Miramón y Marcelo Torres como otras destacadas figuras, los dirigidos por el Pata Pereyra se metieron en zona de copas internacionales y en caso de liberarse dos cupos, se meterá en la Libertadores.

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River – 4° Grupo B

El equipo comandado por Leonardo Ponzio está obligado a ser el campeón del Torneo Clausura si quiere jugar la próxima Copa Libertadores y así regresar tras un año sin jugarla, en la que disputó Copa Sudamericana y llegó a los octavos de final.

Sin Montiel en el primer partido, el Millonario recibirá a Lanús en el Monumental. Debido a que terminó en la cuarta posición del grupo, dependerá de los hipotéticos rivales para determinar si volverá a jugar o no en el Monumental junto a su gente.

Barracas Central – 6° Grupo B

El Guapo también tuvo un buen sprint final y si bien quedó fuera de competencias internacionales, está expectante a la liberación de dos cupos para poder meterse en la Copa Sudamericana por segundo año consecutivo.

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En esta instancia, visitará a Defensa y Justicia por un lugar en los cuartos de final. Pensando en los próximos cruces, probablemente vuelva a jugar fuera de su estadio por la ubicación en el grupo.

Belgrano – 6° Grupo B

El Pirata comenzará la defensa de la corona en condición de visitante frente a Vélez, debido a que no terminó bien ubicado en su grupo, en una campaña irregular, con seis victorias, cinco empates y cinco derrotas en 16 presentaciones.

En un año histórico para la institución, los dirigidos por Ricardo Zielinski saben lo que es jugar esta clase de partidos e intentarán repetir lo del Apertura, en donde fueron campeones y jugaron dos de las cuatro llaves en condición de visitante, una tan solo de local y otra en estadio neutro.

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Independiente Rivadavia – 7° Grupo B

Posiblemente una de las decepciones del grupo. Tras un gran cierre de primer semestre, no pudo suplir la salida de Sebastián Villa, transferido a Boca por más de 6 millones de dólares, ni la dura lesión de ligamentos cruzados que sufrió Maximiliano Salas, su reemplazante.

Luego de igualar el clásico contra Gimnasia sobre la hora, la Lepra se quedó con el séptimo puesto y ahora tendrá que visitar a Boca en La Bombonera, con la ausencia de José Florentín, expulsado en la última presentación del equipo.

Huracán – 8° Grupo B

Se metió a esta instancia por la ventana, al aprovechar su victoria ante Argentinos Juniors en La Paternal, sumado a la derrota de Sarmiento de Junín frente a Tigre como visitante. De esta manera, quedó octavo y viajará a Córdoba para jugar contra Instituto.

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Con Diego Martínez en el ojo de la tormenta, el Globo se juega mucho más que un playoff, ya que necesita ser campeón para volver a las competencias internacionales y asegurar la continuidad del entrenador, silbado en la última presentación del equipo como local.

Días y horarios de los octavos de final

VIERNES 20 DE NOVIEMBRE

20:00 – Vélez vs. Belgrano

SÁBADO 21 DE NOVIEMBRE

15:00 – Defensa y Justicia vs. Barracas Central

17:00 – Argentinos vs. Independiente

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DOMINGO 22 DE NOVIEMBRE

16:00 – Rosario Central vs. Gimnasia (Mendoza)

19:00 – River vs. Lanús

22:00 – Instituto vs. Huracán

LUNES 23 DE NOVIEMBRE

17:00 – Gimnasia vs. Newell’s

MIÉRCOLES 25 DE NOVIEMBRE

21:00 – Boca vs. Independiente Rivadavia

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El cuadro del Torneo Clausura