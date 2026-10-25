Alineaciones de Aldosivi y Belgrano para el duelo de la fecha 14 del Torneo Clausura

Aldosivi recibe a Belgrano este domingo 25 de octubre desde las 14:45 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la fecha 14 del Torneo Clausura, se disputará en el Estadio José María Minella. Aldosivi viene de caer 1-2 ante Estudiantes de Río Cuarto y acumula 3 derrotas en sus últimos 3 partidos. Belgrano viene de caer 0-3 ante River Plate y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Aldosivi y Belgrano
Aldosivi (4-2-3-1): Ignacio Chicco, Santiago Moya, Néstor Breitenbruch, Joaquín Pombo, Brian Cufré, Lucas Castro, Martín Adolfo García, Alan Sosa, Matías Godoy, Nicolás Cordero, Agustín Palavecino.
Belgrano (4-2-3-1): Thiago Cardozo, Leonardo Morales, Luis Alexis Maldonado, Lisandro López, Adrián Spörle, Adrián Sánchez, Lucas Zelarayán, Franco Vázquez, Emiliano Rigoni, Lucas Passerini, Ramiro Hernandes. DT: Ricardo Zielinski.
Bajas y ausentes de Aldosivi y Belgrano
Aldosivi:
- Leonardo Sigali (lesión muscular; vuelve en 1-2 semanas)
- Nicolás Linares (lesión muscular; vuelve en 1-2 semanas)
Belgrano:
- Sin bajas por lesión o suspensión.
La previa de Aldosivi y Belgrano: todo lo que hay que saber
- Día: domingo 25 de octubre
- Hora: 14:45 (hora de Argentina)
- Estadio: Estadio José María Minella
- Historial: 16 cruces — Aldosivi ganó 5, Belgrano ganó 7 y empataron 4
- Último antecedente: 11/04/2026: Belgrano 1-0 Aldosivi
- Próximo partido de Aldosivi: vs. Racing, sábado 31 de octubre
- Próximo partido de Belgrano: vs. Barracas Central, domingo 1 de noviembre