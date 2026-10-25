Alineaciones de Aldosivi y Belgrano para el duelo de la fecha 14 del Torneo Clausura

Aldosivi y Belgrano se enfrentan este domingo 25 de octubre en el Estadio José María Minella por el Torneo Clausura. Las formaciones probables de los dos equipos.

Aldosivi recibe a Belgrano este domingo 25 de octubre desde las 14:45 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la fecha 14 del Torneo Clausura, se disputará en el Estadio José María Minella. Aldosivi viene de caer 1-2 ante Estudiantes de Río Cuarto y acumula 3 derrotas en sus últimos 3 partidos. Belgrano viene de caer 0-3 ante River Plate y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

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