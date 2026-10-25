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Torneo Clausura

Alineaciones de Aldosivi y Belgrano para el duelo de la fecha 14 del Torneo Clausura

Aldosivi y Belgrano se enfrentan este domingo 25 de octubre en el Estadio José María Minella por el Torneo Clausura. Las formaciones probables de los dos equipos.

Aldosivi vs. Belgrano de Cordoba, Torneo Clausura
Aldosivi vs. Belgrano de Cordoba, Torneo Clausura

Aldosivi recibe a Belgrano este domingo 25 de octubre desde las 14:45 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la fecha 14 del Torneo Clausura, se disputará en el Estadio José María Minella. Aldosivi viene de caer 1-2 ante Estudiantes de Río Cuarto y acumula 3 derrotas en sus últimos 3 partidos. Belgrano viene de caer 0-3 ante River Plate y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Aldosivi y Belgrano

Aldosivi (4-2-3-1): Ignacio Chicco, Santiago Moya, Néstor Breitenbruch, Joaquín Pombo, Brian Cufré, Lucas Castro, Martín Adolfo García, Alan Sosa, Matías Godoy, Nicolás Cordero, Agustín Palavecino.

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Belgrano (4-2-3-1): Thiago Cardozo, Leonardo Morales, Luis Alexis Maldonado, Lisandro López, Adrián Spörle, Adrián Sánchez, Lucas Zelarayán, Franco Vázquez, Emiliano Rigoni, Lucas Passerini, Ramiro Hernandes. DT: Ricardo Zielinski.

Bajas y ausentes de Aldosivi y Belgrano

Aldosivi:

  • Leonardo Sigali (lesión muscular; vuelve en 1-2 semanas)
  • Nicolás Linares (lesión muscular; vuelve en 1-2 semanas)

Belgrano:

  • Sin bajas por lesión o suspensión.

La previa de Aldosivi y Belgrano: todo lo que hay que saber

  • Día: domingo 25 de octubre
  • Hora: 14:45 (hora de Argentina)
  • Estadio: Estadio José María Minella
  • Historial: 16 cruces — Aldosivi ganó 5, Belgrano ganó 7 y empataron 4
  • Último antecedente: 11/04/2026: Belgrano 1-0 Aldosivi
  • Próximo partido de Aldosivi: vs. Racing, sábado 31 de octubre
  • Próximo partido de Belgrano: vs. Barracas Central, domingo 1 de noviembre
Redacción Bolavip
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