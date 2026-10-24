Alineaciones de Banfield y Lanús para el duelo de la fecha 14 del Torneo Clausura

Banfield y Lanús se enfrentan este sábado 24 de octubre en el Estadio Florencio Sola por el Torneo Clausura. Las formaciones probables de los dos equipos.

Banfield recibe a Lanús este sábado 24 de octubre desde las 14:45 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la fecha 14 del Torneo Clausura, se disputará en el Estadio Florencio Sola. Banfield viene de caer 0-1 ante Argentinos Juniors y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. Lanús viene de ganarle 1-0 a Platense y acumula 2 triunfos, 1 empate en sus últimos 3 partidos.

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