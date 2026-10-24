Alineaciones de Banfield y Lanús para el duelo de la fecha 14 del Torneo Clausura

Banfield recibe a Lanús este sábado 24 de octubre desde las 14:45 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la fecha 14 del Torneo Clausura, se disputará en el Estadio Florencio Sola. Banfield viene de caer 0-1 ante Argentinos Juniors y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. Lanús viene de ganarle 1-0 a Platense y acumula 2 triunfos, 1 empate en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Banfield y Lanús
Banfield (4-2-3-1): Diego Rodríguez, Juan Luis Alfaro, Santiago Daniele, Nicolás Meriano, Luis Ignacio Abraham, Santiago Esquivel, Lautaro Gómez, Tomás Adoryán, Federico Medina, Adrián Balboa, David Zalazar. DT: Pedro Troglio.
Lanús (4-2-3-1): Nahuel Hernan Losada, Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Julián Marcich, Agustín Medina, Eduardo Salvio, Agustín Cardozo, Matías Sepúlveda, Allan Wlk, Lucas Besozzi. DT: Mauricio Pellegrino.
Bajas y ausentes de Banfield y Lanús
Banfield:
- John Manuel Arteaga (lesión en la ingle; vuelve a fines de octubre de 2026)
Lanús:
- Luciano Romero (lesión isquiotibial; vuelve a fines de octubre de 2026)
La previa de Banfield y Lanús: todo lo que hay que saber
- Día: sábado 24 de octubre
- Hora: 14:45 (hora de Argentina)
- Estadio: Estadio Florencio Sola
- Historial: 43 cruces — Banfield ganó 15, Lanús ganó 15 y empataron 13
- Último antecedente: 13/04/2026: Lanús 1-0 Banfield
- Próximo partido de Banfield: vs. Independiente Rivadavia, martes 3 de noviembre
- Próximo partido de Lanús: vs. Gimnasia de Mendoza, domingo 1 de noviembre