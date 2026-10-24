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Torneo Clausura

Alineaciones de Banfield y Lanús para el duelo de la fecha 14 del Torneo Clausura

Banfield y Lanús se enfrentan este sábado 24 de octubre en el Estadio Florencio Sola por el Torneo Clausura. Las formaciones probables de los dos equipos.

Banfield vs. Lanus, Torneo Clausura
Banfield vs. Lanus, Torneo Clausura

Banfield recibe a Lanús este sábado 24 de octubre desde las 14:45 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la fecha 14 del Torneo Clausura, se disputará en el Estadio Florencio Sola. Banfield viene de caer 0-1 ante Argentinos Juniors y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. Lanús viene de ganarle 1-0 a Platense y acumula 2 triunfos, 1 empate en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Banfield y Lanús

Banfield (4-2-3-1): Diego Rodríguez, Juan Luis Alfaro, Santiago Daniele, Nicolás Meriano, Luis Ignacio Abraham, Santiago Esquivel, Lautaro Gómez, Tomás Adoryán, Federico Medina, Adrián Balboa, David Zalazar. DT: Pedro Troglio.

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Lanús (4-2-3-1): Nahuel Hernan Losada, Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Julián Marcich, Agustín Medina, Eduardo Salvio, Agustín Cardozo, Matías Sepúlveda, Allan Wlk, Lucas Besozzi. DT: Mauricio Pellegrino.

Bajas y ausentes de Banfield y Lanús

Banfield:

  • John Manuel Arteaga (lesión en la ingle; vuelve a fines de octubre de 2026)

Lanús:

  • Luciano Romero (lesión isquiotibial; vuelve a fines de octubre de 2026)

La previa de Banfield y Lanús: todo lo que hay que saber

  • Día: sábado 24 de octubre
  • Hora: 14:45 (hora de Argentina)
  • Estadio: Estadio Florencio Sola
  • Historial: 43 cruces — Banfield ganó 15, Lanús ganó 15 y empataron 13
  • Último antecedente: 13/04/2026: Lanús 1-0 Banfield
  • Próximo partido de Banfield: vs. Independiente Rivadavia, martes 3 de noviembre
  • Próximo partido de Lanús: vs. Gimnasia de Mendoza, domingo 1 de noviembre
Redacción Bolavip
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