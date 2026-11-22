Después de anotar desde el punto penal contra Lanús por los octavos de final del Torneo Clausura, Thiago Almada volvió a aparecer. Esta vez, ejecutó un tiro libre que se estrelló contra la unión del palo izquierdo y el travesaño del arco de Nahuel Losada. En el rebote apareció oportunamente Tobías Andrada para darle la ventaja al Millonario.
¡ANDRADA APROVECHÓ EL REBOTE Y PUSO EL 2-1 PARA RIVER! Tras el tiro libre de Almada que dio en el travesaño, el mediocampista capturó el rebote y volvió a poner al Millonario en ventaja ante Lanús. #LPFxTNTSports https://t.co/Dl5ce3VqFB— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 22, 2026
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