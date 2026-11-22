¡ANDRADA APROVECHÓ EL REBOTE Y PUSO EL 2-1 PARA RIVER! Tras el tiro libre de Almada que dio en el travesaño, el mediocampista capturó el rebote y volvió a poner al Millonario en ventaja ante Lanús. #LPFxTNTSports https://t.co/Dl5ce3VqFB

Después de anotar desde el punto penal contra Lanús por los octavos de final del Torneo Clausura, Thiago Almada volvió a aparecer. Esta vez, ejecutó un tiro libre que se estrelló contra la unión del palo izquierdo y el travesaño del arco de Nahuel Losada. En el rebote apareció oportunamente Tobías Andrada para darle la ventaja al Millonario.

Federico O’Donnell es un periodista deportivo bilingüe de Argentina, con dominio fluido de español e inglés. Se incorporó a Bolavip US en agosto de 2024 y, desde entonces, se ha consolidado como un periodista hábil y versátil, con cobertura de una amplia variedad de disciplinas deportivas. Ha escrito extensamente sobre fútbol y la NHL para diversos medios, entre ellos ExtraTimeTalk y Last Word on Hockey. Su profundo conocimiento de la NHL, NCAAF, NCAAB, NFL, MLB y fútbol, combinado con su pasión por estos deportes, le permite gestionar noticias de última hora de forma eficaz y ofrecer análisis detallados. Desde noviembre 2026 escribe en Bolavip Argentina.