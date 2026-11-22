El Millonario recibe al Granate en el Estadio Monumental por los octavos de final del Torneo Clausura.

Por los octavos de final del Torneo Clausura, River Plate se enfrenta a Lanús en el Estadio Monumental. El Millonario llega a esta instancia como el cuarto clasificado de la Zona B, mientras que el Granate terminó quinto en la Zona A. Una curiosidad: ambos registraron la misma cantidad de puntos (26).

A los 12 minutos del partido, los capitanes de ambos equipos se cruzaron. Nicolás Otamendi cabeceó un centro pasado y recibió una patada de Carlos Izquierdoz, el capitán granate con pasado xeneize, quien levantó su pie derecho de forma temeraria y conectó con la pera del campeón del mundo.

Luego de una breve demora, el árbitro Pablo Dóvalo sancionó el penal. Thiago Almada lo cambió por gol y el Millonario se puso 1-0 a los 14 minutos del primer tiempo. Losada fue hacia su derecha, la pelota fue abajo a su izquierda y se desató la locura en el Monumental.

DE PENAL, ALMADA PUSO EL 1-0 PARA RIVER El mediocampista del Millonario no dudó y abrió el marcador ante Lanús. Viví el Torneo Clausura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max 👉 #Suscribite https://t.co/9RzIJTMF2E #LPFxTNTSports https://t.co/KexsLref6d — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 22, 2026

A pesar del peligroso contacto de Izquierdoz con Otamendi, Dóvalo no amonestó ni expulsó al defensor central de Lanús. En parte, el Granate la sacó barata, ya que pudo haberse quedado en inferioridad numérica, complicando aún más sus esperanzas de remontar el resultado.

Formaciones de River y Lanús

Con la notoria ausencia por suspensión de Gonzalo Montiel, el 11 de River Plate para recibir a Lanús incluye a: Santiago Beltrán; Giovanni González, Nicolás Otamendi (C), Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Santiago Espíndola, Tobías Andrada, Tomás Galván; Thiago Almada, Ángel Correa, Lucas Beltrán.

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Por el lado de la visita, así forma Lanús en el Monumental: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz (C) , Ronaldo Dejesús, Sasha Marcich; Felipe Peña Biafore, Agustín Medina; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Ramiro Carrera; Allan Wlk.

El rival de River o Lanús en octavos

Tanto Lanús como River saben contra quién, dónde y cuándo jugarían los cuartos de final del Torneo Clausura en caso de ganar el duelo de octavos. El ganador entre el Millonario y el Granate se enfrentará a Instituto o Huracán en los cuartos de final del Torneo Clausura. El cruce entre la Gloria y el Globo se jugará el mismo domingo, desde las 22:00, en Alta Córdoba.

El cuadro del Torneo Clausura

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En síntesis