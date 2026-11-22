El Millonario derrotó a Lanús y se metió en los cuartos de final del Clausura. Sin embargo, no me parece un equipazo para quedarse con el título.

Hoy apareció el Thiago Almada que River fue a comprar, por el que pagó 23 palos. Lo ganó él en el segundo tiempo, con un tiro libre al palo, revote y gol de Tobías Andrada.

También, una corrida impresionante en el segundo gol, con una gran definición. Yo le puse “el delivery”, porque llevó la pelota para todos lados, pero con clase, con categoría, con buenos cambios de frente. Por eso ganó River.

Ahora, sigue sin dar seguridad River. Sigue siendo un equipo light. Te regala un penal Izquierdoz y, en vez de ir por el knockout a Lanús, te hacés el gol en contra, regalando pelotas en la salida.

Después, te ponés 2-1. Y te salva Lautaro Rivero en la línea. Y sale Santiago Beltrán con los puños, le erra, casi penal. Y sale el propio Rivero a los pies adentro del área, casi penal.

River tiene, en Ponzio, un tipo que te saca el 75% de los puntos, que ganó 8 de 11, que los números son muy buenos, que está en cuartos de final…

Pero, ¿River le puede ganar a Instituto en Córdoba o a Huracán en el Monumental? Sí. También puede meterse entre los cuatro, pero no lo veo con pasta para campeón.

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🗣️ "HOY APARECIÓ EL THIAGO ALMADA QUE RIVER FUE A COMRPAR".



Toti Pasman y la clasificación de River. pic.twitter.com/GVA7oueOMs — Bolavip Argentina (@BolavipAr) November 23, 2026

La llave le hace un guiño a River

¿Qué tiene a favor River? Que me parece que su llave es más accesible que la de Boca y Rosario Central, que chocarían en una hipotética semifinal del Torneo Clausura.

River tiene a Instituto y Huracán. Yo creo que a los dos les puede ganar. Después, si pasa, en semifinales es Vélez o Independiente. Son partidos de 50 y 50, tanto con el Fortín como con el Rojo.

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Entonces, River tiene una llave para meterse en la final. Ahora, reitero el concepto: no es un equipazo. Sigue estando en formación. Eso sí: recuperará a Gonzalo Montiel para el próximo partido.

¿Y qué más? Hoy recuperó a Almada, hoy Driussi entró como aquel Driussi, hoy mejoró Tobías Andrada, hoy levantó Ángel Correa, hoy Beltrán dio un poquito más de seguridad en el arco.

En definitiva, Ponzio igual tiene la chance de meter un campeonato, una estrella para impedir que venga Ramón Díaz, que sería el camino más seguro si River no llega a dar la vuelta olímpica en este final de 2026.

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