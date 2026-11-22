Tras el cruce de octavos de final entre River Plate y Lanús, así lucen, por el momento, los cuartos de final del Torneo Clausura.

Tras un apasionante duelo entre River Plate y Lanús en el Estadio Monumental por los octavos de final del Torneo Clausura, el cuadro de los playoffs empieza a completarse. Sin embargo, aún restan algunos partidos para conocer a todos los clasificados a los cuartos de final del certamen.

En un partidazo, River se impuso por 3-1 ante Lanús en condición de local y así aseguró su boleto a la siguiente instancia del Torneo Clausura, la única vía que le queda para clasificar a la Copa Libertadores 2027.

Ahora, espera por su rival en los cuartos de final, que saldrá del choque entre Instituto y Huracán. Si avanza la Gloria, el duelo entre River e Instituto se jugará en Alta Córdoba. Si se clasifica el Globo, River será local en los cuartos de final y recuperará a Gonzalo Montiel, quien se perdió el duelo de octavos por suspensión.

Cómo quedan los cruces de cuartos de final

A la espera del partido entre Instituto y Huracán, hay solo dos cruces confirmados en los cuartos de final del Torneo Clausura. Independiente visitará a Vélez Sarsfield, mientras que Rosario Central recibirá a Barracas Central. River o Lanús se enfrentarán al ganador del duelo entre Instituto y Huracán.

Leonardo Ponzio, entrenador de River Plate.

Por último, el vencedor del cruce entre Gimnasia y Esgrima La Plata y Newell’s (juegan el lunes a las 17:00) deberá esperar por el resultado del choque entre Boca Juniors e Independiente Rivadavia, que se enfrentarán el miércoles a las 21:00 en La Bombonera.

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El cuadro del Clausura

En síntesis