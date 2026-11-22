Tras un apasionante duelo entre River Plate y Lanús en el Estadio Monumental por los octavos de final del Torneo Clausura, el cuadro de los playoffs empieza a completarse. Sin embargo, aún restan algunos partidos para conocer a todos los clasificados a los cuartos de final del certamen.
En un partidazo, River se impuso por 3-1 ante Lanús en condición de local y así aseguró su boleto a la siguiente instancia del Torneo Clausura, la única vía que le queda para clasificar a la Copa Libertadores 2027.
Ahora, espera por su rival en los cuartos de final, que saldrá del choque entre Instituto y Huracán. Si avanza la Gloria, el duelo entre River e Instituto se jugará en Alta Córdoba. Si se clasifica el Globo, River será local en los cuartos de final y recuperará a Gonzalo Montiel, quien se perdió el duelo de octavos por suspensión.
Cómo quedan los cruces de cuartos de final
A la espera del partido entre Instituto y Huracán, hay solo dos cruces confirmados en los cuartos de final del Torneo Clausura. Independiente visitará a Vélez Sarsfield, mientras que Rosario Central recibirá a Barracas Central. River o Lanús se enfrentarán al ganador del duelo entre Instituto y Huracán.
Leonardo Ponzio, entrenador de River Plate.
Por último, el vencedor del cruce entre Gimnasia y Esgrima La Plata y Newell’s (juegan el lunes a las 17:00) deberá esperar por el resultado del choque entre Boca Juniors e Independiente Rivadavia, que se enfrentarán el miércoles a las 21:00 en La Bombonera.
El cuadro del Clausura
En síntesis
- River Plate venció 3-1 a Lanús en el Monumental y clasificó a cuartos de final.
- River enfrentará a Instituto o Huracán en la siguiente ronda del Torneo Clausura.
- Vélez vs. Independiente y Rosario Central vs. Barracas Central son los cruces confirmados.