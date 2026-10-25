Alineaciones de Barracas Central y Estudiantes de Río Cuarto para el duelo de la fecha 14 del Torneo Clausura

Barracas Central recibe a Estudiantes de Río Cuarto este domingo 25 de octubre desde las 21:30 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la fecha 14 del Torneo Clausura, se disputará en el Estadio Claudio Chiqui Tapia. Barracas Central viene de empatar 1-1 con Sarmiento y acumula 2 triunfos, 1 empate en sus últimos 3 partidos. Estudiantes de Río Cuarto viene de ganarle 2-1 a Aldosivi y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Barracas Central y Estudiantes de Río Cuarto
Barracas Central (4-4-2): Marcelo Miño, Rafael Barrios, Yonatthan Rak, Nicolás Capraro, Elías Pereyra, Rodrigo Bogarín, Esteban Rolón, Iván Tapia, Enzo Taborda, Nicolás Orsini, Norberto Briasco. DT: Damián Ayude.
Estudiantes de Río Cuarto (5-3-2): Lautaro Herrera, Juan Antonini, Gonzalo Maffini, Sergio Ojeda, Agustín Quiroga, Fernando Rodríguez, Gabriel Alanís, Alejandro Cabrera, Tomás González, Ibrahim Hesar, Mauro Abrahán Valiente.
Bajas y ausentes de Barracas Central y Estudiantes de Río Cuarto
Barracas Central:
- Fernando Tobio (lesión en la ingle; vuelve a mediados de noviembre de 2026)
- Lucas Gamba (lesión muscular; vuelve a fines de octubre de 2026)
- Manuel Duarte (rotura de ligamentos cruzados)
Estudiantes de Río Cuarto:
- Joaquín Correa (lesión muscular; vuelve en 1-2 semanas)
- Jalil Elías (lesión muscular; vuelve en 1-2 semanas)
- Eric Meza (lesión muscular; vuelve en 1-2 semanas)
- Juan Garro (lesión muscular; vuelve en unas semanas)
- Valentín Fenoglio (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a fines de octubre de 2026)
- Francesco Lo Celso (lesión de espalda; vuelve a fines de octubre de 2026)
- Raúl Lozano (ausencia; vuelve a fines de octubre de 2026)
- Gabriel Neves (ausencia; vuelve a fines de diciembre de 2026)
- Lucas González (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a principios de noviembre de 2026)
- Matías Ruíz Díaz (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a fines de octubre de 2026)
La previa de Barracas Central y Estudiantes de Río Cuarto: todo lo que hay que saber
- Día: domingo 25 de octubre
- Hora: 21:30 (hora de Argentina)
- Estadio: Estadio Claudio Chiqui Tapia
- Historial: 2 cruces — Barracas Central ganó 1, Estudiantes de Río Cuarto ganó 0 y empataron 1
- Último antecedente: 12/04/2026: Estudiantes de Río Cuarto 1-2 Barracas Central
- Próximo partido de Barracas Central: vs. Belgrano, domingo 1 de noviembre
- Próximo partido de Estudiantes de Río Cuarto: vs. Gimnasia, viernes 30 de octubre