Alineaciones de Barracas Central y Estudiantes de Río Cuarto para el duelo de la fecha 14 del Torneo Clausura

Barracas Central y Estudiantes de Río Cuarto se enfrentan este domingo 25 de octubre en el Estadio Claudio Chiqui Tapia por el Torneo Clausura. Las formaciones probables de los dos equipos.

Barracas Central recibe a Estudiantes de Río Cuarto este domingo 25 de octubre desde las 21:30 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la fecha 14 del Torneo Clausura, se disputará en el Estadio Claudio Chiqui Tapia. Barracas Central viene de empatar 1-1 con Sarmiento y acumula 2 triunfos, 1 empate en sus últimos 3 partidos. Estudiantes de Río Cuarto viene de ganarle 2-1 a Aldosivi y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Barracas Central y Estudiantes de Río Cuarto

Barracas Central (4-4-2): Marcelo Miño, Rafael Barrios, Yonatthan Rak, Nicolás Capraro, Elías Pereyra, Rodrigo Bogarín, Esteban Rolón, Iván Tapia, Enzo Taborda, Nicolás Orsini, Norberto Briasco. DT: Damián Ayude.

Estudiantes de Río Cuarto (5-3-2): Lautaro Herrera, Juan Antonini, Gonzalo Maffini, Sergio Ojeda, Agustín Quiroga, Fernando Rodríguez, Gabriel Alanís, Alejandro Cabrera, Tomás González, Ibrahim Hesar, Mauro Abrahán Valiente.

Bajas y ausentes de Barracas Central y Estudiantes de Río Cuarto

Barracas Central:

Fernando Tobio (lesión en la ingle; vuelve a mediados de noviembre de 2026)

Lucas Gamba (lesión muscular; vuelve a fines de octubre de 2026)

Manuel Duarte (rotura de ligamentos cruzados)

Estudiantes de Río Cuarto:

Joaquín Correa (lesión muscular; vuelve en 1-2 semanas)

Jalil Elías (lesión muscular; vuelve en 1-2 semanas)

Eric Meza (lesión muscular; vuelve en 1-2 semanas)

Juan Garro (lesión muscular; vuelve en unas semanas)

Valentín Fenoglio (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a fines de octubre de 2026)

Francesco Lo Celso (lesión de espalda; vuelve a fines de octubre de 2026)

Raúl Lozano (ausencia; vuelve a fines de octubre de 2026)

Gabriel Neves (ausencia; vuelve a fines de diciembre de 2026)

Lucas González (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a principios de noviembre de 2026)

Matías Ruíz Díaz (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a fines de octubre de 2026)

La previa de Barracas Central y Estudiantes de Río Cuarto: todo lo que hay que saber

Día: domingo 25 de octubre

domingo 25 de octubre Hora: 21:30 (hora de Argentina)

21:30 (hora de Argentina) Estadio: Estadio Claudio Chiqui Tapia

Estadio Claudio Chiqui Tapia Historial: 2 cruces — Barracas Central ganó 1, Estudiantes de Río Cuarto ganó 0 y empataron 1

2 cruces — Barracas Central ganó 1, Estudiantes de Río Cuarto ganó 0 y empataron 1 Último antecedente: 12/04/2026: Estudiantes de Río Cuarto 1-2 Barracas Central

12/04/2026: Estudiantes de Río Cuarto 1-2 Barracas Central Próximo partido de Barracas Central: vs. Belgrano, domingo 1 de noviembre

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