Alineaciones de Estudiantes de Río Cuarto y Gimnasia para el duelo de la fecha 15 del Torneo Clausura

Estudiantes de Río Cuarto y Gimnasia se enfrentan este viernes 30 de octubre en el Estadio Antonio Candini por el Torneo Clausura. Las formaciones probables de los dos equipos.

Estudiantes de Río Cuarto recibe a Gimnasia este viernes 30 de octubre desde las 19:00 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la fecha 15 del Torneo Clausura, se disputará en el Estadio Antonio Candini. Estudiantes de Río Cuarto viene de caer 1-2 ante Barracas Central y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos. Gimnasia viene de ganarle 2-0 a Sarmiento y acumula 2 triunfos, 1 empate en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Estudiantes de Río Cuarto y Gimnasia

Estudiantes de Río Cuarto (5-3-2): Lautaro Herrera, Juan Antonini, Lucas Baños, Sergio Ojeda, Agustín Quiroga, Facundo Cobos, Gabriel Alanís, Alejandro Cabrera, Tomás González, Ibrahim Hesar, Martín Garnerone.

Gimnasia (4-4-2): Harlen Castillo, Alexis Steimbach, Germán Conti, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón, Ignacio Fernández, Ignacio Miramón, Mateo Seoane, Lucas Janson, Agustín Auzmendi, Marcelo Torres. DT: Ariel Pereyra.

Bajas y ausentes de Estudiantes de Río Cuarto y Gimnasia

Estudiantes de Río Cuarto:

Matías Valenti (ausencia; vuelve a mediados de noviembre de 2026)

Mauro Valiente (ausencia; vuelve a mediados de noviembre de 2026)

Jalil Elias (lesión muscular; vuelve en 1-2 semanas)

Joaquín Correa (lesión muscular; vuelve en 1-2 semanas)

Raúl Lozano (ausencia; vuelve a fines de octubre de 2026)

Gabriel Neves (ausencia; vuelve a fines de diciembre de 2026)

Lucas González (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a principios de noviembre de 2026)

Matías Ruíz Díaz (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a fines de octubre de 2026)

Guido Carrillo (ausencia)

Gonzalo Maffini (expulsión; vuelve en 1 fecha)

Gimnasia:

Jeremías Merlo (lesión isquiotibial; vuelve a fines de octubre de 2026)

Gonzalo Errecalde (lesión de tobillo; vuelve a fines de octubre de 2026)

Germán Guiffrey (lesión muscular; vuelve en 1-2 semanas)

Tomás O'Connor (lesión muscular; vuelve en 1-2 semanas)

Bautista Barros Schelotto (luxación de hombro; vuelve a principios de diciembre de 2026)

Agustín Colazo (lesión isquiotibial; vuelve a principios de noviembre de 2026)

Franco Saavedra (rotura de ligamentos cruzados)

Imanol González (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a fines de noviembre de 2026)

Fermin Antonini (ausencia)

La previa de Estudiantes de Río Cuarto y Gimnasia: todo lo que hay que saber

Día: viernes 30 de octubre

viernes 30 de octubre Hora: 19:00 (hora de Argentina)

19:00 (hora de Argentina) Estadio: Estadio Antonio Candini

Estadio Antonio Candini Historial: 1 cruces — Estudiantes de Río Cuarto ganó 0, Gimnasia ganó 1 y empataron 0

1 cruces — Estudiantes de Río Cuarto ganó 0, Gimnasia ganó 1 y empataron 0 Último antecedente: 18/04/2026: Gimnasia 1-0 Estudiantes de Río Cuarto

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