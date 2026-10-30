Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
Torneo Clausura

Alineaciones de Estudiantes de Río Cuarto y Gimnasia para el duelo de la fecha 15 del Torneo Clausura

Estudiantes de Río Cuarto y Gimnasia se enfrentan este viernes 30 de octubre en el Estadio Antonio Candini por el Torneo Clausura. Las formaciones probables de los dos equipos.

Rio Cuarto vs. Gimnasia La Plata, Torneo Clausura
Rio Cuarto vs. Gimnasia La Plata, Torneo Clausura

Estudiantes de Río Cuarto recibe a Gimnasia este viernes 30 de octubre desde las 19:00 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la fecha 15 del Torneo Clausura, se disputará en el Estadio Antonio Candini. Estudiantes de Río Cuarto viene de caer 1-2 ante Barracas Central y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos. Gimnasia viene de ganarle 2-0 a Sarmiento y acumula 2 triunfos, 1 empate en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Estudiantes de Río Cuarto y Gimnasia

Estudiantes de Río Cuarto (5-3-2): Lautaro Herrera, Juan Antonini, Lucas Baños, Sergio Ojeda, Agustín Quiroga, Facundo Cobos, Gabriel Alanís, Alejandro Cabrera, Tomás González, Ibrahim Hesar, Martín Garnerone.

+ Seguinos en

Gimnasia (4-4-2): Harlen Castillo, Alexis Steimbach, Germán Conti, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón, Ignacio Fernández, Ignacio Miramón, Mateo Seoane, Lucas Janson, Agustín Auzmendi, Marcelo Torres. DT: Ariel Pereyra.

Bajas y ausentes de Estudiantes de Río Cuarto y Gimnasia

Estudiantes de Río Cuarto:

  • Matías Valenti (ausencia; vuelve a mediados de noviembre de 2026)
  • Mauro Valiente (ausencia; vuelve a mediados de noviembre de 2026)
  • Jalil Elias (lesión muscular; vuelve en 1-2 semanas)
  • Joaquín Correa (lesión muscular; vuelve en 1-2 semanas)
  • Raúl Lozano (ausencia; vuelve a fines de octubre de 2026)
  • Gabriel Neves (ausencia; vuelve a fines de diciembre de 2026)
  • Lucas González (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a principios de noviembre de 2026)
  • Matías Ruíz Díaz (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a fines de octubre de 2026)
  • Guido Carrillo (ausencia)
  • Gonzalo Maffini (expulsión; vuelve en 1 fecha)

Gimnasia:

  • Jeremías Merlo (lesión isquiotibial; vuelve a fines de octubre de 2026)
  • Gonzalo Errecalde (lesión de tobillo; vuelve a fines de octubre de 2026)
  • Germán Guiffrey (lesión muscular; vuelve en 1-2 semanas)
  • Tomás O'Connor (lesión muscular; vuelve en 1-2 semanas)
  • Bautista Barros Schelotto (luxación de hombro; vuelve a principios de diciembre de 2026)
  • Agustín Colazo (lesión isquiotibial; vuelve a principios de noviembre de 2026)
  • Franco Saavedra (rotura de ligamentos cruzados)
  • Imanol González (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a fines de noviembre de 2026)
  • Fermin Antonini (ausencia)

La previa de Estudiantes de Río Cuarto y Gimnasia: todo lo que hay que saber

  • Día: viernes 30 de octubre
  • Hora: 19:00 (hora de Argentina)
  • Estadio: Estadio Antonio Candini
  • Historial: 1 cruces — Estudiantes de Río Cuarto ganó 0, Gimnasia ganó 1 y empataron 0
  • Último antecedente: 18/04/2026: Gimnasia 1-0 Estudiantes de Río Cuarto
  • Próximo partido de Estudiantes de Río Cuarto: vs. Rosario Central, domingo 8 de noviembre
  • Próximo partido de Gimnasia: vs. Belgrano, domingo 8 de noviembre
Redacción Bolavip
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones