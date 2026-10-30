Alineaciones de Estudiantes de Río Cuarto y Gimnasia para el duelo de la fecha 15 del Torneo Clausura

Estudiantes de Río Cuarto recibe a Gimnasia este viernes 30 de octubre desde las 19:00 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la fecha 15 del Torneo Clausura, se disputará en el Estadio Antonio Candini. Estudiantes de Río Cuarto viene de caer 1-2 ante Barracas Central y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos. Gimnasia viene de ganarle 2-0 a Sarmiento y acumula 2 triunfos, 1 empate en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Estudiantes de Río Cuarto y Gimnasia
Estudiantes de Río Cuarto (5-3-2): Lautaro Herrera, Juan Antonini, Lucas Baños, Sergio Ojeda, Agustín Quiroga, Facundo Cobos, Gabriel Alanís, Alejandro Cabrera, Tomás González, Ibrahim Hesar, Martín Garnerone.
Gimnasia (4-4-2): Harlen Castillo, Alexis Steimbach, Germán Conti, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón, Ignacio Fernández, Ignacio Miramón, Mateo Seoane, Lucas Janson, Agustín Auzmendi, Marcelo Torres. DT: Ariel Pereyra.
Bajas y ausentes de Estudiantes de Río Cuarto y Gimnasia
Estudiantes de Río Cuarto:
- Matías Valenti (ausencia; vuelve a mediados de noviembre de 2026)
- Mauro Valiente (ausencia; vuelve a mediados de noviembre de 2026)
- Jalil Elias (lesión muscular; vuelve en 1-2 semanas)
- Joaquín Correa (lesión muscular; vuelve en 1-2 semanas)
- Raúl Lozano (ausencia; vuelve a fines de octubre de 2026)
- Gabriel Neves (ausencia; vuelve a fines de diciembre de 2026)
- Lucas González (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a principios de noviembre de 2026)
- Matías Ruíz Díaz (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a fines de octubre de 2026)
- Guido Carrillo (ausencia)
- Gonzalo Maffini (expulsión; vuelve en 1 fecha)
Gimnasia:
- Jeremías Merlo (lesión isquiotibial; vuelve a fines de octubre de 2026)
- Gonzalo Errecalde (lesión de tobillo; vuelve a fines de octubre de 2026)
- Germán Guiffrey (lesión muscular; vuelve en 1-2 semanas)
- Tomás O'Connor (lesión muscular; vuelve en 1-2 semanas)
- Bautista Barros Schelotto (luxación de hombro; vuelve a principios de diciembre de 2026)
- Agustín Colazo (lesión isquiotibial; vuelve a principios de noviembre de 2026)
- Franco Saavedra (rotura de ligamentos cruzados)
- Imanol González (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a fines de noviembre de 2026)
- Fermin Antonini (ausencia)
La previa de Estudiantes de Río Cuarto y Gimnasia: todo lo que hay que saber
- Día: viernes 30 de octubre
- Hora: 19:00 (hora de Argentina)
- Estadio: Estadio Antonio Candini
- Historial: 1 cruces — Estudiantes de Río Cuarto ganó 0, Gimnasia ganó 1 y empataron 0
- Último antecedente: 18/04/2026: Gimnasia 1-0 Estudiantes de Río Cuarto
- Próximo partido de Estudiantes de Río Cuarto: vs. Rosario Central, domingo 8 de noviembre
- Próximo partido de Gimnasia: vs. Belgrano, domingo 8 de noviembre