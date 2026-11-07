El Canalla se medirá en el Gigante de Arroyito ante el conjunto cordobés con la misión de sumar de a tres y quedarse con la Liga.

Rosario Central recibe a Estudiantes de Río Cuarto este sábado desde las 17:30 horas en el Gigante de Arroyito, en un duelo definitorio correspondiente a la fecha 16 del Torneo Clausura 2026. Los de Almirón quieren ser campeones de Liga ante su gente.

El elenco rosarinos tienen 59 puntos en la Tabla Anual, uno menos que Boca y Argentinos Juniors. Por tal motivo, si Rosario Central quiere ser campeón de Liga deberá ganarle a Estudiantes de Río Cuarto y esperar que el Xeneize y el Bicho no sumen de a tres. Los 3 candidatos a quedarse con la Liga jugarán a la misma hora.

Las alineaciones de Rosario Central y Estudiantes (RC)

Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sández; Alan Rodríguez, Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Franco Cervi, Enzo Copetti y Jaminton Campaz. DT: Jorge Almirón.

Jaminton Campaz. (Foto: Prensa Rosario Central).

Estudiantes (RC): Lautaro Herrera; Fernando Rodríguez, Agustín Quiroga, Sergio Ojeda, Juan Antonini, Gonzalo González; Gabriel Alanís, Alejandro Cabrera, Tomás González; Ibrahim Hesar y Martín Garnerone. DT: Gerardo Acuña.

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