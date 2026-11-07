Dónde ver EN VIVO Rosario Central vs. Estudiantes de Río Cuarto por la fecha 16 del Torneo Clausura 2026

En el Gigante de Arroyito, el Canalla recibe al elenco de Córdoba con la ilusión de ser Campeón de Liga por la Tabla Anual.

Este sábado por la tarde, Rosario Central recibe a Estudiantes de Río Cuarto por la Fecha 16 del Torneo Clausura 2026. El partido que se disputa en el Estadio Gigante de Arroyito, comienza a las 17:30 horas y cuenta con el arbitraje de Hernán Mastrángelo. Este encuentro es trascendental ya que podría ser clave para definir al campeón de la Tabla Anual 2026.

Ángel Di María, capitán de Rosario Central.

Cabe recordar que, sin Ángel Di María, el Canalla está obligado a ganar y esperar que no lo hagan ni Boca ni Argentinos Juniors. Vale la pena resaltar que cualquier otro resultado no le sirve para consagrarse, salvo que empate y Boca pierda por 7 o más goles de diferencia ante Defensa y Justicia -además de la derrota del Bicho-, lo que parece ser imposible.

En contraparte, Estudiantes de Río Cuarto ya descendió a la segunda división del fútbol argentino, por lo que no tiene nada en juego y solamente afronta la última fecha como un compromiso más. Tras una pésima campaña a lo largo de toda la temporada, el elenco cordobés regresa a la Primera Nacional, donde buscará retornar a lo más alto del país.

Estudiantes de Río Cuarto, el primer descendido.

Dónde ver EN VIVO Rosario Central – Estudiantes de Río Cuarto hoy

Para seguir en vivo el compromiso estelar entre Rosario Central y Estudiantes de Río Cuarto por la fecha 16 del Torneo Clausura 2026, la transmisión oficial está a cargo del canal ESPN. Vale resaltar que se trata de la señal básica y no de la versión Premium, por lo que no hace falta tener Pack Fútbol para seguir de cerca el partido entre el Canalla y el León.

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La previa de Rosario Central – Estudiantes de Río Cuarto

La definición de la Tabla Anual 2026

Boca Juniors – 60 puntos (+22) – COPA LIBERTADORES/CAMPEÓN – CLASIFICÓ Argentinos Juniors – 60 puntos (+12) – COPA LIBERTADORES Rosario Central – 59 puntos (+16) – COPA LIBERTADORES

La tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026