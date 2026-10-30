Estudiantes de Río Cuarto vs. Gimnasia en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la fecha 15 del Torneo Clausura

Estudiantes de Río Cuarto y Gimnasia se enfrentan este viernes 30 de octubre, en el Estadio Antonio Candini, por la fecha 15 del Torneo Clausura. Los detalles de la televisación.

Estudiantes de Río Cuarto recibe a Gimnasia este viernes 30 de octubre desde las 19:00 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la fecha 15 del Torneo Clausura, se disputará en el Estadio Antonio Candini. Gimnasia llega con el envión de tres resultados consecutivos sin perder y la obligación de no relajarse en la parte alta de la tabla. Estudiantes de Río Cuarto, en cambio, necesita cortar una racha irregular para no alejarse de la zona media.

El Lobo pelea cerca de la punta y un triunfo lo mantiene pegado a los puestos de arriba, mientras que para el local cada punto pesa para no mirar hacia abajo en la tabla.

La actualidad de ambos equipos

Estudiantes de Río Cuarto viene de caer como visitante ante Barracas Central y alterna resultados en las últimas fechas: ganó, perdió y ahora buscará reencontrarse con el triunfo en su cancha. Está 15° con 9 puntos en 14 partidos, una campaña que lo obliga a sumar de local para despegarse de la parte baja.

Gimnasia atraviesa un buen momento: ganó sus dos últimos partidos, incluido uno de visitante, y antes había empatado. Esa seguidilla lo tiene tercero con 25 puntos, a tiro de los puestos de privilegio, y llega con la confianza de un equipo que no pierde hace varias fechas.

El historial entre Estudiantes de Río Cuarto y Gimnasia

Apenas hay un antecedente reciente entre ambos y fue favorable a Gimnasia, que se impuso 1-0 en abril. La historia corta entre estos dos equipos deja a Estudiantes de Río Cuarto todavía sin poder torcer esa estadística.

Último enfrentamiento

Fecha Partido Resultado Torneo 18/04/2026 Gimnasia vs. Estudiantes de Río Cuarto 1-0 Liga Profesional Argentina

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Horario del partido

Argentina: 19:00 hs

Por dónde ver el partido

Argentina: TNT Sports, Max

TNT Sports, Max Estados Unidos: Fanatiz, Fubo, TyC Sports Internacional, ViX

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la fecha

Huracán vs. Tigre — viernes 30 de octubre, 19:00 hs

Sarmiento vs. Rosario Central — viernes 30 de octubre, 21:15 hs

Racing vs. Aldosivi — viernes 30 de octubre, 21:15 hs

Deportivo Riestra vs. Talleres — sábado 31 de octubre, 17:00 hs

Vélez vs. San Lorenzo — sábado 31 de octubre, 19:15 hs

Estudiantes vs. Instituto — sábado 31 de octubre, 21:30 hs

Boca Juniors vs. River Plate — domingo 1 de noviembre, 15:00 hs

Belgrano vs. Barracas Central — domingo 1 de noviembre, 18:30 hs

Newell's Old Boys vs. Unión — domingo 1 de noviembre, 18:30 hs

Lanús vs. Gimnasia de Mendoza — domingo 1 de noviembre, 20:45 hs

Platense vs. Central Córdoba — lunes 2 de noviembre, 19:00 hs

Defensa y Justicia vs. Independiente — lunes 2 de noviembre, 19:00 hs

Independiente Rivadavia vs. Banfield — lunes 2 de noviembre, 21:15 hs

Atlético Tucumán vs. Argentinos Juniors — lunes 2 de noviembre, 21:15 hs

En síntesis