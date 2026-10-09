Alineaciones de Central Córdoba y Estudiantes por la Torneo Clausura: formaciones probables

Se viene Central Córdoba vs. Estudiantes este sábado 10 de octubre en el Estadio Alfredo Terrera desde las 17:00 hora de Argentina por la Torneo Clausura: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.
Bajas y ausentes de Central Córdoba y Estudiantes
Central Córdoba:
- Santiago Moyano (lesión de tobillo; vuelve a fines de octubre de 2026)
- Fernando Juárez (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a fines de octubre de 2026)
- Iker Álvarez (ausencia)
Estudiantes:
- Ezequiel Piovi (lesión en la pierna)
- Sergio Ojeda (lesión muscular; vuelve en unas semanas)
- Gabriel Neves (ausencia; vuelve a fines de diciembre de 2026)
- Joaquin Correa (lesión muscular; vuelve a mediados de octubre de 2026)
- Tiago Palacios (lesión muscular; vuelve a mediados de octubre de 2026)
- Jalil Elías (lesión muscular; vuelve en 1-2 semanas)
- Raúl Lozano (ausencia; vuelve a principios de octubre de 2026)
- Francesco Lo Celso (lesión de espalda; vuelve a principios de octubre de 2026)
- Juan Garro (lesión muscular; vuelve en unas semanas)
- Lucas González (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a principios de noviembre de 2026)
- Matías Ruiz Díaz (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a fines de octubre de 2026)
- Valentín Fenoglio (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a principios de octubre de 2026)
Cómo llegan Central Córdoba y Estudiantes
Central Córdoba viene de empatar 1-1 con Deportivo Riestra y acumula 2 empates, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.
Estudiantes viene de ganarle 3-0 a Gimnasia de Mendoza y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Central Córdoba y Estudiantes
Central Córdoba (4-2-3-1): Alan Aguerre, Dario Jorge Caceres Ovelar, Felipe Aguilar, Alejandro Maciel, Fernando Martinez, Marcos Iacobellis, Matias Vera, Lucas Gonzalez, Michael Santos, Diego Barrera, Leonardo Sequeira. DT: Sebastian Dominguez.
Estudiantes (4-2-3-1): Fernando Muslera, Gastón Benedetti Taffarel, Leandro Gonzalez Pirez, Santiago Nunez, Eros Nazareno Mancuso, Baltasar Rodriguez, Alexis Castro, Miguel Monsalve, Guido Carrillo, Edwuin Cetre, Joaquín Tobio Burgos. DT: Alexander Medina.
Suplentes de Central Córdoba: Leonardo Marchi, Thiago Cravero, Facundo Mansilla, Lucas Varaldo, Horacio Tijanovich, Yuri Casermeiro, Ezequiel Naya, Javier Vallejos, Federico Rodriguez, Nicolas Garrido, Juan Pablo Pignani, Martín Francisco Cuitiño.
Suplentes de Estudiantes: Fabricio Iacovich, Jose Sosa, Santiago Arzamendia, Adolfo Gaich, Eric Meza, Tomas Palacios, Ramiro Funes Mori, Lucas Alario, Brian Aguirre, Fabricio Perez, Joaquin Pereyra, Bautista Kociubinski.
La previa de Central Córdoba y Estudiantes: todo lo que hay que saber
- Día: sábado 10 de octubre
- Hora: 17:00 (hora de Argentina)
- Estadio: Estadio Alfredo Terrera
- Historial: 16 cruces — Central Córdoba ganó 4, Estudiantes ganó 8 y empataron 4
- Último antecedente: 23/03/2026: Estudiantes 5-0 Central Córdoba
- Próximo partido de Central Córdoba: vs. Newell's Old Boys, lunes 19 de octubre
- Próximo partido de Estudiantes: vs. San Lorenzo, domingo 18 de octubre