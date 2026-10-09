Alineaciones de Central Córdoba y Estudiantes por la Torneo Clausura: formaciones probables

Central Córdoba y Estudiantes se enfrentan este sábado 10 de octubre en el Estadio Alfredo Terrera por la Torneo Clausura. Las formaciones probables de los dos equipos.

Se viene Central Córdoba vs. Estudiantes este sábado 10 de octubre en el Estadio Alfredo Terrera desde las 17:00 hora de Argentina por la Torneo Clausura: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.

Bajas y ausentes de Central Córdoba y Estudiantes

Central Córdoba:

Santiago Moyano (lesión de tobillo; vuelve a fines de octubre de 2026)

Fernando Juárez (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a fines de octubre de 2026)

Iker Álvarez (ausencia)

Estudiantes:

Ezequiel Piovi (lesión en la pierna)

Sergio Ojeda (lesión muscular; vuelve en unas semanas)

Gabriel Neves (ausencia; vuelve a fines de diciembre de 2026)

Joaquin Correa (lesión muscular; vuelve a mediados de octubre de 2026)

Tiago Palacios (lesión muscular; vuelve a mediados de octubre de 2026)

Jalil Elías (lesión muscular; vuelve en 1-2 semanas)

Raúl Lozano (ausencia; vuelve a principios de octubre de 2026)

Francesco Lo Celso (lesión de espalda; vuelve a principios de octubre de 2026)

Juan Garro (lesión muscular; vuelve en unas semanas)

Lucas González (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a principios de noviembre de 2026)

Matías Ruiz Díaz (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a fines de octubre de 2026)

Valentín Fenoglio (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a principios de octubre de 2026)

Cómo llegan Central Córdoba y Estudiantes

Central Córdoba viene de empatar 1-1 con Deportivo Riestra y acumula 2 empates, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

Estudiantes viene de ganarle 3-0 a Gimnasia de Mendoza y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Central Córdoba y Estudiantes

Central Córdoba (4-2-3-1): Alan Aguerre, Dario Jorge Caceres Ovelar, Felipe Aguilar, Alejandro Maciel, Fernando Martinez, Marcos Iacobellis, Matias Vera, Lucas Gonzalez, Michael Santos, Diego Barrera, Leonardo Sequeira. DT: Sebastian Dominguez.

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Estudiantes (4-2-3-1): Fernando Muslera, Gastón Benedetti Taffarel, Leandro Gonzalez Pirez, Santiago Nunez, Eros Nazareno Mancuso, Baltasar Rodriguez, Alexis Castro, Miguel Monsalve, Guido Carrillo, Edwuin Cetre, Joaquín Tobio Burgos. DT: Alexander Medina.

Suplentes de Central Córdoba: Leonardo Marchi, Thiago Cravero, Facundo Mansilla, Lucas Varaldo, Horacio Tijanovich, Yuri Casermeiro, Ezequiel Naya, Javier Vallejos, Federico Rodriguez, Nicolas Garrido, Juan Pablo Pignani, Martín Francisco Cuitiño.

Suplentes de Estudiantes: Fabricio Iacovich, Jose Sosa, Santiago Arzamendia, Adolfo Gaich, Eric Meza, Tomas Palacios, Ramiro Funes Mori, Lucas Alario, Brian Aguirre, Fabricio Perez, Joaquin Pereyra, Bautista Kociubinski.

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