Quién es el árbitro de Flamengo vs. Estudiantes por las semifinales de la Copa Libertadores 2026

El Mengao y el Pincha dirimen, en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro, el segundo boleto rumbo a la final del certamen continental.

Este jueves, en el marco del partido de vuelta correspondiente a las semifinales de la Copa Libertadores de América 2026, Flamengo y Estudiantes de La Plata se encuentran frente a frente con el mítico Estadio Maracaná de Río de Janeiro como testigo y como escenario.

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No es un detalle menor que, hace exactamente una semana, el Pincha y el Mengao midieron fuerzas en el Estadio UNO de La Plata. En aquel entonces, el trámite del partido fue realmente equilibrado y culminó con un empate 0-0, dejando la serie totalmente abierta.

En medio de ese panorama, el uruguayo Gustavo Tejera fue el árbitro principal designado para este partido en territorio brasileño. Se trata de un joven colegiado de 38 años de edad que consiguió la insignia de internacional FIFA en 2018.

Gustavo Tejera, el árbitro de Flamengo vs. Estudiantes

Gustavo Tejera nació en Montevideo, Uruguay, en enero de 1988. En ese contexto, comenzó su carrera como árbitro principal al ascender a la máxima categoría del fútbol de dicho país sudamericano en 2015. Es dedcir, hace más de una década.

Posteriormente, más precisamente en 2018, obtuvo su categoría de árbitro internacional FIFA, para luego consumar su debut internacional en la Copa Sudamericana en 2019. Más tarde hizo su presentación en la Copa Libertadores de América en 2020.

La terna completa de Flamengo vs. Estudiantes

Árbitro: Gustavo Tejera (Uruguay)

Asistente 1: Nicolás Taran (Uruguay)

Asistente 2: Carlos Barreiro (Uruguay)

Cuarto árbitro: José Burgos (Uruguay)

VAR: Antonio García (Uruguay)

AVAR 1: Santiago Fernández (Uruguay)

AVAR 2: Leodán González (Uruguay)

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