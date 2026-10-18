Alineaciones de Estudiantes de Río Cuarto y Aldosivi para el duelo de la fecha 13 del Torneo Clausura

Estudiantes de Río Cuarto recibe a Aldosivi este domingo 18 de octubre desde las 18:00 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la fecha 13 del Torneo Clausura, se disputará en el Estadio Antonio Candini. Estudiantes de Río Cuarto viene de caer 0-1 ante River Plate y acumula 3 derrotas en sus últimos 3 partidos. Aldosivi viene de caer 1-3 ante Sarmiento y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Estudiantes de Río Cuarto y Aldosivi
Estudiantes de Río Cuarto (3-5-2): Lautaro Herrera, Gonzalo Maffini, Sergio Ojeda, Agustín Quiroga, Juan Antonini, Tomás González, Alejandro Cabrera, Gabriel Alanís, Fernando Rodríguez, Ibrahim Hesar, Mauro Abrahán Valiente.
Aldosivi (4-2-3-1): Ignacio Chicco, Santiago Moya, Nicolás Mauricio Zalazar, Joaquín Pombo, Brian Cufré, Lucas Castro, Aldo Tomás Luján Fernández, Martín Adolfo García, Osvaldo Nicolás Fabián Gaitán, Nicolás Cordero, Agustín Palavecino.
Bajas y ausentes de Estudiantes de Río Cuarto y Aldosivi
Estudiantes de Río Cuarto:
- Joaquín Correa (lesión muscular)
- Marcos Rojo (lesión de rodilla)
- Valentín Fenoglio (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a fines de octubre de 2026)
- Francesco Lo Celso (lesión de espalda; vuelve a fines de octubre de 2026)
- Raúl Lozano (ausencia; vuelve a fines de octubre de 2026)
- Eric Meza (lesión muscular; vuelve en 1-2 semanas)
- Gabriel Neves (ausencia; vuelve a fines de diciembre de 2026)
- Jalil Elías (lesión muscular; vuelve en 1-2 semanas)
- Juan Garro (lesión muscular; vuelve en unas semanas)
- Lucas González (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a principios de noviembre de 2026)
- Matías Ruíz Díaz (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a fines de octubre de 2026)
- Leandro González Pirez (ausencia)
- Tomás Palacios (ausencia)
Aldosivi:
- Leonardo Sigali (lesión muscular; vuelve en 1-2 semanas)
- Nicolás Linares (lesión muscular; vuelve en 1-2 semanas)
- Rodrigo González (lesión de rodilla; vuelve a principios de noviembre de 2026)
- Lucas Acosta (lesión muscular; vuelve en 1-2 semanas)
- Alan Sosa (ausencia)
La previa de Estudiantes de Río Cuarto y Aldosivi: todo lo que hay que saber
- Día: domingo 18 de octubre
- Hora: 18:00 (hora de Argentina)
- Estadio: Estadio Antonio Candini
- Historial: 3 cruces — Estudiantes de Río Cuarto ganó 0, Aldosivi ganó 0 y empataron 3
- Último antecedente: 04/04/2026: Aldosivi 0-0 Estudiantes de Río Cuarto
- Próximo partido de Estudiantes de Río Cuarto: vs. Barracas Central, lunes 26 de octubre
- Próximo partido de Aldosivi: vs. Belgrano, domingo 25 de octubre