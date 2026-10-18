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Torneo Clausura

Alineaciones de Estudiantes de Río Cuarto y Aldosivi para el duelo de la fecha 13 del Torneo Clausura

Estudiantes de Río Cuarto y Aldosivi se enfrentan este domingo 18 de octubre en el Estadio Antonio Candini por el Torneo Clausura. Las formaciones probables de los dos equipos.

Rio Cuarto vs. Aldosivi, Torneo Clausura
Rio Cuarto vs. Aldosivi, Torneo Clausura

Estudiantes de Río Cuarto recibe a Aldosivi este domingo 18 de octubre desde las 18:00 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la fecha 13 del Torneo Clausura, se disputará en el Estadio Antonio Candini. Estudiantes de Río Cuarto viene de caer 0-1 ante River Plate y acumula 3 derrotas en sus últimos 3 partidos. Aldosivi viene de caer 1-3 ante Sarmiento y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Estudiantes de Río Cuarto y Aldosivi

Estudiantes de Río Cuarto (3-5-2): Lautaro Herrera, Gonzalo Maffini, Sergio Ojeda, Agustín Quiroga, Juan Antonini, Tomás González, Alejandro Cabrera, Gabriel Alanís, Fernando Rodríguez, Ibrahim Hesar, Mauro Abrahán Valiente.

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Aldosivi (4-2-3-1): Ignacio Chicco, Santiago Moya, Nicolás Mauricio Zalazar, Joaquín Pombo, Brian Cufré, Lucas Castro, Aldo Tomás Luján Fernández, Martín Adolfo García, Osvaldo Nicolás Fabián Gaitán, Nicolás Cordero, Agustín Palavecino.

Bajas y ausentes de Estudiantes de Río Cuarto y Aldosivi

Estudiantes de Río Cuarto:

  • Joaquín Correa (lesión muscular)
  • Marcos Rojo (lesión de rodilla)
  • Valentín Fenoglio (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a fines de octubre de 2026)
  • Francesco Lo Celso (lesión de espalda; vuelve a fines de octubre de 2026)
  • Raúl Lozano (ausencia; vuelve a fines de octubre de 2026)
  • Eric Meza (lesión muscular; vuelve en 1-2 semanas)
  • Gabriel Neves (ausencia; vuelve a fines de diciembre de 2026)
  • Jalil Elías (lesión muscular; vuelve en 1-2 semanas)
  • Juan Garro (lesión muscular; vuelve en unas semanas)
  • Lucas González (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a principios de noviembre de 2026)
  • Matías Ruíz Díaz (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a fines de octubre de 2026)
  • Leandro González Pirez (ausencia)
  • Tomás Palacios (ausencia)

Aldosivi:

  • Leonardo Sigali (lesión muscular; vuelve en 1-2 semanas)
  • Nicolás Linares (lesión muscular; vuelve en 1-2 semanas)
  • Rodrigo González (lesión de rodilla; vuelve a principios de noviembre de 2026)
  • Lucas Acosta (lesión muscular; vuelve en 1-2 semanas)
  • Alan Sosa (ausencia)

La previa de Estudiantes de Río Cuarto y Aldosivi: todo lo que hay que saber

  • Día: domingo 18 de octubre
  • Hora: 18:00 (hora de Argentina)
  • Estadio: Estadio Antonio Candini
  • Historial: 3 cruces — Estudiantes de Río Cuarto ganó 0, Aldosivi ganó 0 y empataron 3
  • Último antecedente: 04/04/2026: Aldosivi 0-0 Estudiantes de Río Cuarto
  • Próximo partido de Estudiantes de Río Cuarto: vs. Barracas Central, lunes 26 de octubre
  • Próximo partido de Aldosivi: vs. Belgrano, domingo 25 de octubre
Redacción Bolavip
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