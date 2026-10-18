Alineaciones de Estudiantes de Río Cuarto y Aldosivi para el duelo de la fecha 13 del Torneo Clausura

Estudiantes de Río Cuarto y Aldosivi se enfrentan este domingo 18 de octubre en el Estadio Antonio Candini por el Torneo Clausura. Las formaciones probables de los dos equipos.

Estudiantes de Río Cuarto recibe a Aldosivi este domingo 18 de octubre desde las 18:00 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la fecha 13 del Torneo Clausura, se disputará en el Estadio Antonio Candini. Estudiantes de Río Cuarto viene de caer 0-1 ante River Plate y acumula 3 derrotas en sus últimos 3 partidos. Aldosivi viene de caer 1-3 ante Sarmiento y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Estudiantes de Río Cuarto y Aldosivi

Estudiantes de Río Cuarto (3-5-2): Lautaro Herrera, Gonzalo Maffini, Sergio Ojeda, Agustín Quiroga, Juan Antonini, Tomás González, Alejandro Cabrera, Gabriel Alanís, Fernando Rodríguez, Ibrahim Hesar, Mauro Abrahán Valiente.

Aldosivi (4-2-3-1): Ignacio Chicco, Santiago Moya, Nicolás Mauricio Zalazar, Joaquín Pombo, Brian Cufré, Lucas Castro, Aldo Tomás Luján Fernández, Martín Adolfo García, Osvaldo Nicolás Fabián Gaitán, Nicolás Cordero, Agustín Palavecino.

Bajas y ausentes de Estudiantes de Río Cuarto y Aldosivi

Estudiantes de Río Cuarto:

Joaquín Correa (lesión muscular)

Marcos Rojo (lesión de rodilla)

Valentín Fenoglio (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a fines de octubre de 2026)

Francesco Lo Celso (lesión de espalda; vuelve a fines de octubre de 2026)

Raúl Lozano (ausencia; vuelve a fines de octubre de 2026)

Eric Meza (lesión muscular; vuelve en 1-2 semanas)

Gabriel Neves (ausencia; vuelve a fines de diciembre de 2026)

Jalil Elías (lesión muscular; vuelve en 1-2 semanas)

Juan Garro (lesión muscular; vuelve en unas semanas)

Lucas González (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a principios de noviembre de 2026)

Matías Ruíz Díaz (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a fines de octubre de 2026)

Leandro González Pirez (ausencia)

Tomás Palacios (ausencia)

Aldosivi:

Leonardo Sigali (lesión muscular; vuelve en 1-2 semanas)

Nicolás Linares (lesión muscular; vuelve en 1-2 semanas)

Rodrigo González (lesión de rodilla; vuelve a principios de noviembre de 2026)

Lucas Acosta (lesión muscular; vuelve en 1-2 semanas)

Alan Sosa (ausencia)

La previa de Estudiantes de Río Cuarto y Aldosivi: todo lo que hay que saber

Día: domingo 18 de octubre

domingo 18 de octubre Hora: 18:00 (hora de Argentina)

18:00 (hora de Argentina) Estadio: Estadio Antonio Candini

Estadio Antonio Candini Historial: 3 cruces — Estudiantes de Río Cuarto ganó 0, Aldosivi ganó 0 y empataron 3

3 cruces — Estudiantes de Río Cuarto ganó 0, Aldosivi ganó 0 y empataron 3 Último antecedente: 04/04/2026: Aldosivi 0-0 Estudiantes de Río Cuarto

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