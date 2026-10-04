Alineaciones de Estudiantes y Gimnasia de Mendoza por la Torneo Clausura: formaciones probables

Estudiantes y Gimnasia de Mendoza se enfrentan este lunes 5 de octubre en el Estadio Jorge Luis Hirschi por la Torneo Clausura. Las formaciones probables de los dos equipos.

Se viene Estudiantes vs. Gimnasia de Mendoza este lunes 5 de octubre en el Estadio Jorge Luis Hirschi desde las 19:00 hora de Argentina por la Torneo Clausura: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.

Bajas y ausentes de Estudiantes y Gimnasia de Mendoza

Estudiantes:

Santiago Arzamendia (rotura de ligamentos cruzados)

Gabriel Neves (ausencia; vuelve a fines de diciembre de 2026)

Joaquin Correa (lesión muscular; vuelve a mediados de octubre de 2026)

Tiago Palacios (lesión muscular; vuelve a mediados de octubre de 2026)

Jalil Elías (lesión muscular; vuelve en 1-2 semanas)

Raúl Lozano (ausencia; vuelve a principios de octubre de 2026)

Francesco Lo Celso (lesión de espalda; vuelve a principios de octubre de 2026)

Juan Garro (lesión muscular; vuelve en unas semanas)

Sergio Ojeda (lesión muscular; vuelve en unas semanas)

Lucas González (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a principios de noviembre de 2026)

Matías Ruiz Díaz (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a fines de octubre de 2026)

Valentín Fenoglio (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a principios de octubre de 2026)

Gimnasia de Mendoza:

Facundo Lencioni (lesión en el pie; vuelve a principios de octubre de 2026)

Tomás O'Connor (desgarro; vuelve en 1-2 semanas)

Franco Saavedra (rotura de ligamentos cruzados)

Imanol González (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a fines de noviembre de 2026)

Ignacio Sabatini (expulsión; vuelve en 2 fechas)

Cómo llegan Estudiantes y Gimnasia de Mendoza

Estudiantes viene de caer 1-2 ante Lanús y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.

Gimnasia de Mendoza viene de empatar 0-0 con Deportivo Riestra y acumula 2 empates, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Estudiantes y Gimnasia de Mendoza

Estudiantes (4-2-3-1): Fernando Muslera, Tomas Palacios, Leandro Gonzalez Pirez, Santiago Nunez, Eros Nazareno Mancuso, Baltasar Rodriguez, Ezequiel Piovi, Jose Sosa, Guido Carrillo, Joaquín Tobio Burgos, Fabricio Perez. DT: Alexander Medina.

Gimnasia de Mendoza (4-2-3-1): Cesar Rigamonti, Matias Recalde, Ezequiel Munoz, Diego Gustavo Mondino, Luciano Paredes, Esteban Fernandez, Ulises Sanchez, Nahuel Barboza, Agustin Modica, Brian Andrada, Luciano Cingolani. DT: Dario Franco.

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Suplentes de Estudiantes: Fabricio Iacovich, Gastón Benedetti Taffarel, Edwuin Cetre, Adolfo Gaich, Eric Meza, Alexis Castro, Ramiro Funes Mori, Lucas Alario, Brian Aguirre, Miguel Monsalve, Joaquin Pereyra, Bautista Kociubinski.

Suplentes de Gimnasia de Mendoza: Matias Vargas, Santiago Alejandro Rodríguez, German Guiffrey, Julian Ceballos, Tomas Ortiz, Fermín Antonini, Juan Franco, Blas Armoa, Lautaro Petruchi, Valentino Simoni, Ismael Cortez, Lautaro Carrera.

La previa de Estudiantes y Gimnasia de Mendoza: todo lo que hay que saber

Día: lunes 5 de octubre

lunes 5 de octubre Hora: 19:00 (hora de Argentina)

19:00 (hora de Argentina) Estadio: Estadio Jorge Luis Hirschi

Estadio Jorge Luis Hirschi Historial: 1 cruces — Estudiantes ganó 1, Gimnasia de Mendoza ganó 0 y empataron 0

1 cruces — Estudiantes ganó 1, Gimnasia de Mendoza ganó 0 y empataron 0 Último antecedente: 18/03/2026: Gimnasia de Mendoza 1-2 Estudiantes

18/03/2026: Gimnasia de Mendoza 1-2 Estudiantes Próximo partido de Estudiantes: vs. Central Córdoba, sábado 10 de octubre

vs. Central Córdoba, sábado 10 de octubre Próximo partido de Gimnasia de Mendoza: vs. Newell's Old Boys, lunes 12 de octubre