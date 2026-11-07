Alineaciones de Gimnasia de Mendoza e Independiente Rivadavia para el duelo de la fecha 16 del Torneo Clausura

Gimnasia de Mendoza e Independiente Rivadavia se enfrentan este sábado 7 de noviembre en el Estadio Víctor Legrotaglie por el Torneo Clausura. Las formaciones probables de los dos equipos.

Gimnasia de Mendoza recibe a Independiente Rivadavia este sábado 7 de noviembre desde las 15:00 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la fecha 16 del Torneo Clausura, se disputará en el Estadio Víctor Legrotaglie. Gimnasia de Mendoza viene de empatar 1-1 con Lanús y acumula 1 empate, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos. Independiente Rivadavia viene de ganarle 3-1 a Banfield y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Gimnasia de Mendoza e Independiente Rivadavia

Gimnasia de Mendoza (4-2-3-1): César Rigamonti, Luciano Paredes, Diego Gustavo Mondino, Lautaro Carrera, Matías Recalde, Esteban Fernández, Fermín Antonini, Nahuel Barboza, Facundo Lencioni, Agustín Módica, Ignacio Sabatini. DT: Darío Franco.

Independiente Rivadavia (4-3-1-2): Nicolás Bolcato, Alejo Osella, Iván Villalba, Sheyko Studer, Juan Elordi, Leonel Bucca, Gonzalo Ríos, Tomás Bottari, José Florentín, Fabrizio Sartori Prieto, Álex Arce. DT: Alfredo Berti.

Bajas y ausentes de Gimnasia de Mendoza e Independiente Rivadavia

Gimnasia de Mendoza:

Franco Saavedra (rotura de ligamentos cruzados)

Imanol González (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a fines de noviembre de 2026)

Independiente Rivadavia:

Ezequiel Bonifacio (lesión de tobillo; vuelve a principios de diciembre de 2026)

Luciano Gómez (rotura de ligamentos cruzados)

Maximiliano Salas (rotura de ligamentos cruzados)

Jonathan De Irastorza (rotura de ligamentos cruzados)

Santiago Montiel (ausencia)

Iván Marcone (ausencia)

La previa de Gimnasia de Mendoza e Independiente Rivadavia: todo lo que hay que saber

Día: sábado 7 de noviembre

sábado 7 de noviembre Hora: 15:00 (hora de Argentina)

15:00 (hora de Argentina) Estadio: Estadio Víctor Legrotaglie

Estadio Víctor Legrotaglie Historial: 13 cruces — Gimnasia de Mendoza ganó 4, Independiente Rivadavia ganó 8 y empataron 3

13 cruces — Gimnasia de Mendoza ganó 4, Independiente Rivadavia ganó 8 y empataron 3 Último antecedente: 26/04/2026: Independiente Rivadavia 5-1 Gimnasia de Mendoza