Alineaciones de Gimnasia de Mendoza e Independiente Rivadavia para el duelo de la fecha 16 del Torneo Clausura

Gimnasia de Mendoza recibe a Independiente Rivadavia este sábado 7 de noviembre desde las 15:00 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la fecha 16 del Torneo Clausura, se disputará en el Estadio Víctor Legrotaglie. Gimnasia de Mendoza viene de empatar 1-1 con Lanús y acumula 1 empate, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos. Independiente Rivadavia viene de ganarle 3-1 a Banfield y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Gimnasia de Mendoza e Independiente Rivadavia
Gimnasia de Mendoza (4-2-3-1): César Rigamonti, Luciano Paredes, Diego Gustavo Mondino, Lautaro Carrera, Matías Recalde, Esteban Fernández, Fermín Antonini, Nahuel Barboza, Facundo Lencioni, Agustín Módica, Ignacio Sabatini. DT: Darío Franco.
Independiente Rivadavia (4-3-1-2): Nicolás Bolcato, Alejo Osella, Iván Villalba, Sheyko Studer, Juan Elordi, Leonel Bucca, Gonzalo Ríos, Tomás Bottari, José Florentín, Fabrizio Sartori Prieto, Álex Arce. DT: Alfredo Berti.
Bajas y ausentes de Gimnasia de Mendoza e Independiente Rivadavia
Gimnasia de Mendoza:
- Franco Saavedra (rotura de ligamentos cruzados)
- Imanol González (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a fines de noviembre de 2026)
Independiente Rivadavia:
- Ezequiel Bonifacio (lesión de tobillo; vuelve a principios de diciembre de 2026)
- Luciano Gómez (rotura de ligamentos cruzados)
- Maximiliano Salas (rotura de ligamentos cruzados)
- Jonathan De Irastorza (rotura de ligamentos cruzados)
- Santiago Montiel (ausencia)
- Iván Marcone (ausencia)
La previa de Gimnasia de Mendoza e Independiente Rivadavia: todo lo que hay que saber
- Día: sábado 7 de noviembre
- Hora: 15:00 (hora de Argentina)
- Estadio: Estadio Víctor Legrotaglie
- Historial: 13 cruces — Gimnasia de Mendoza ganó 4, Independiente Rivadavia ganó 8 y empataron 3
- Último antecedente: 26/04/2026: Independiente Rivadavia 5-1 Gimnasia de Mendoza