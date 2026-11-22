Las formaciones del Canalla y el Lobo pensando en el compromiso correspondiente a los Playoffs del certamen doméstico.

Este domingo, en el marco de los octavos de final del Torneo Clausura 2026 de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol de Argentina, Rosario Central y Gimnasia de Mendoza se encuentran frente a frente con el estadio Gigante de Arroyito como testigo y como escenario.

No es un detalle menor que el Canalla llega a este encuentro luego de haber culminado en la primera colocación del Grupo B del certamen doméstico y como el claro favorito para hacerse con la clasificación a los cuartos de final del propio torneo argentino.

Por su parte, el Lobo de la región de Cuyo lo hace siendo una de las principales revelaciones del Torneo Clausura. Luego de su ascenso, Gimnasia se consolidó en Primera y se clasificó para esta instancia del Clausura como el octavos del Grupo A.

Probables formaciones de Rosario Central y Gimnasia de Mendoza

ROSARIO CENTRAL: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Sebastián Zaracho, Agustín Sández; Alan Rodríguez, Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Ángel Di María, Enzo Copetti y Jáminton Campaz.

GIMNASIA DE MENDOZA: César Rigamonti; Luciano Paredes, Lautaro Carrera, Ezequiel Muñoz, Germán Guiffrey, Matías Recalde; Fermín Antonini, Facundo Lencioni, Esteban Fernández; Ignacio Sabatini y Agustín Módica.

La previa de Rosario Central vs. Gimnasia de Mendoza

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El cuadro del Torneo Clausura