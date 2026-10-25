Alineaciones de River y Racing por el duelo de la fecha 14 del Torneo Clausura

Por la fecha 14 del Grupo B del Torneo Clausura, en el Estadio Monumental, River recibe a Racing en un duelo de necesitados, ya que el local necesita ganar para seguir con vida en la tabla anual, mientras que la visita de no sumar de a tres se quedará sin chances de avanzar a los octavos de final.
El Millonario, viene de conseguir una sólida victoria ante Belgrano de Córdoba y necesita volver a sumar de a tres para llegar de la mejor manera al Superclásico. De cara a este encuentro, Leonardo Ponzio realizará una sola variante, con el ingreso de Lautaro Rivero en lugar del suspendido Lucas Martínez Quarta.
Racing, por su parte, viene de empatar con Independiente y quiere cerrar el año de la mejor manera posible. Para este encuentro, ‘Chirola’ Romero decidió marginar de los convocados a Alfonso Espino tras su cruce con los hinchas, así como también Matko Miljevic volvió a quedar afuera.
Las formaciones de River y Racing por el Torneo Clausura
- River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero, Francisco Ortega; Tobías Andrada, Aníbal Moreno, Tomás Galván; Thiago Almada; Ángel Correa y Lucas Beltrán.
- Racing: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Mateo Martínez, Gonzalo Escudero, Ignacio Rodríguez; Matías Zaracho, Alejandro Tello, Matías Kranevitter, Gastón Lodico; Adrián Martínez y Tomás Conechny.
El equipo arbitral de este partido
- Árbitro: Leandro Rey Hilfer
- Árbitro asistente 1: Juan Mamani
- Árbitro asistente 2: Diego Bonfa
- Cuarto árbitro: Sebastián Bresba
- VAR: Felipe Viola
- AVAR: Diego Verlota
Por ahora, Superclásico en 8avos: así está la tabla anual y los cruces de playoffs en plena fecha 14 del Clausura
La tabla de posiciones del Torneo Clausura
Datos clave
- River vs Racing juegan por la fecha 14 del Grupo B en el Monumental.
- Leonardo Ponzio y Chirola Romero confirmaron cambios y bajas clave en sus equipos.
- Leandro Rey Hilfer será el árbitro principal con Felipe Viola en el VAR.