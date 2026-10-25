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Torneo Clausura

Alineaciones de River y Racing por el duelo de la fecha 14 del Torneo Clausura

En el Monumental, el Millonario y la Academia se enfrentan por el Grupo B.

River y Racing se enfrentan en el Monumental.
© Getty/ImagoRiver y Racing se enfrentan en el Monumental.

Por la fecha 14 del Grupo B del Torneo Clausura, en el Estadio Monumental, River recibe a Racing en un duelo de necesitados, ya que el local necesita ganar para seguir con vida en la tabla anual, mientras que la visita de no sumar de a tres se quedará sin chances de avanzar a los octavos de final.

El Millonario, viene de conseguir una sólida victoria ante Belgrano de Córdoba y necesita volver a sumar de a tres para llegar de la mejor manera al Superclásico. De cara a este encuentro, Leonardo Ponzio realizará una sola variante, con el ingreso de Lautaro Rivero en lugar del suspendido Lucas Martínez Quarta.

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Racing, por su parte, viene de empatar con Independiente y quiere cerrar el año de la mejor manera posible. Para este encuentro, ‘ChirolaRomero decidió marginar de los convocados a Alfonso Espino tras su cruce con los hinchas, así como también Matko Miljevic volvió a quedar afuera.

Las formaciones de River y Racing por el Torneo Clausura

  • River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero, Francisco Ortega; Tobías Andrada, Aníbal Moreno, Tomás Galván; Thiago Almada; Ángel Correa y Lucas Beltrán.
  • Racing: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Mateo Martínez, Gonzalo Escudero, Ignacio Rodríguez; Matías Zaracho, Alejandro Tello, Matías Kranevitter, Gastón Lodico; Adrián Martínez y Tomás Conechny.

El equipo arbitral de este partido

  • Árbitro: Leandro Rey Hilfer
  • Árbitro asistente 1: Juan Mamani
  • Árbitro asistente 2: Diego Bonfa
  • Cuarto árbitro: Sebastián Bresba
  • VAR: Felipe Viola
  • AVAR: Diego Verlota
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La tabla de posiciones del Torneo Clausura

Datos clave

  • River vs Racing juegan por la fecha 14 del Grupo B en el Monumental.
  • Leonardo Ponzio y Chirola Romero confirmaron cambios y bajas clave en sus equipos.
  • Leandro Rey Hilfer será el árbitro principal con Felipe Viola en el VAR.
Marco D'Arcangelo
Marco D'Arcangelo
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