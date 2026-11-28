En el Estadio Monumental Presidente Perón de Alta Córdoba, Instituto y River se enfrentan por los cuartos de final del Torneo Clausura, en búsqueda de un boleto a la semifinal del certamen. El partido comienza a las 22.00 horas y será dirigido por Nazareno Arasa.

La Gloria, que terminó primero en su grupo y eliminó en octavos de final a Huracán, llega con bajas a este encuentro, debido a que no podrá contar con el expulsado Giuliano Cerato, mientras que Álex Luna y Jeremías Lázaro irían al banco de suplentes al no estar al 100% desde lo físico.

River, por su parte, le ganó 3 a 1 a Lanús en la instancia anterior y llega de buena manera a este cruce. Además, Leonardo Ponzio hará un cambio, debido a que regresará Gonzalo Montiel tras cumplir con dos fechas de suspensión y jugará como lateral derecho en lugar de Giovanni González.

Las alineaciones de Instituto y River por los cuartos de final del Torneo Clausura

Instituto : Marcos Ledesma; Jonatán Galván, Leonel Mosevich, Fernando Alarcón; Hernán De la Fuente, Gustavo Abregú, Matías Gallardo, Diego Sosa; Jonás Acevedo, Jhon Córdoba y Facundo Suárez.

: Marcos Ledesma; Jonatán Galván, Leonel Mosevich, Fernando Alarcón; Hernán De la Fuente, Gustavo Abregú, Matías Gallardo, Diego Sosa; Jonás Acevedo, Jhon Córdoba y Facundo Suárez. River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Tobías Andrada, Santiago Espíndola, Tomás Galván; Thiago Almada; Ángel Correa y Lucas Beltrán.

El equipo arbitral de este partido