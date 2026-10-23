Alineaciones de Tigre y Atlético Tucumán para el duelo de la fecha 14 del Torneo Clausura

Tigre recibe a Atlético Tucumán este viernes 23 de octubre desde las 21:15 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la fecha 14 del Torneo Clausura, se disputará en el Estadio José Dellagiovanna. Tigre viene de empatar 2-2 con Independiente Rivadavia y acumula 1 empate, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos. Atlético Tucumán viene de caer 2-3 ante Rosario Central y acumula 1 empate, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Tigre y Atlético Tucumán
Tigre (4-4-2): Felipe Zenobio, Martín Garay, Joaquín Laso, Alan Barrionuevo, Federico Álvarez, Jabes Saralegui, Santiago González, Bruno Leyes, Santiago López, Jerónimo Dómina, Ignacio Russo Cordero. DT: Diego Dabove.
Atlético Tucumán (4-2-3-1): Luis Ingolotti, Leonel Di Plácido, Clever Ferreira, Luciano Vallejo, Juan Infante, César Leonel Vega, Franco Nicola, Lautaro Godoy, Ramiro Ruíz Rodríguez, Leandro Díaz, Alexis Canelo. DT: Julio César Falcioni.
Bajas y ausentes de Tigre y Atlético Tucumán
Tigre:
- Ramón Arias (lesión de rodilla; vuelve a fines de octubre de 2026)
- Simón Rivero (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a principios de noviembre de 2026)
- Pity Martínez (lesión muscular; vuelve en 1-2 semanas)
Atlético Tucumán:
- Martín Benítez (lesión en el gemelo; vuelve a fines de octubre de 2026)
- Kevin Ortíz (lesión muscular; vuelve en 1-2 semanas)
- Gastón Suso (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a mediados de enero de 2027)
La previa de Tigre y Atlético Tucumán: todo lo que hay que saber
- Día: viernes 23 de octubre
- Hora: 21:15 (hora de Argentina)
- Estadio: Estadio José Dellagiovanna
- Historial: 12 cruces — Tigre ganó 5, Atlético Tucumán ganó 2 y empataron 5
- Último antecedente: 12/04/2026: Atlético Tucumán 0-0 Tigre
- Próximo partido de Tigre: vs. Huracán, viernes 30 de octubre
- Próximo partido de Atlético Tucumán: vs. Argentinos Juniors, martes 3 de noviembre