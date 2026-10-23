Alineaciones de Tigre y Atlético Tucumán para el duelo de la fecha 14 del Torneo Clausura

Tigre y Atlético Tucumán se enfrentan este viernes 23 de octubre en el Estadio José Dellagiovanna por el Torneo Clausura. Las formaciones probables de los dos equipos.

Tigre recibe a Atlético Tucumán este viernes 23 de octubre desde las 21:15 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la fecha 14 del Torneo Clausura, se disputará en el Estadio José Dellagiovanna. Tigre viene de empatar 2-2 con Independiente Rivadavia y acumula 1 empate, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos. Atlético Tucumán viene de caer 2-3 ante Rosario Central y acumula 1 empate, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.

Redacción Bolavip reúne el trabajo conjunto de periodistas y editores de nuestro equipo editorial. Los contenidos publicados bajo este perfil son elaborados de manera colaborativa, con el apoyo de herramientas de inteligencia artificial en distintas etapas del proceso. Los contenidos son revisados por nuestro staff antes de su publicación. Nuestro objetivo es ofrecer información deportiva relevante, clara y actualizada.