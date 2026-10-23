Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
Torneo Clausura

Alineaciones de Tigre y Atlético Tucumán para el duelo de la fecha 14 del Torneo Clausura

Tigre y Atlético Tucumán se enfrentan este viernes 23 de octubre en el Estadio José Dellagiovanna por el Torneo Clausura. Las formaciones probables de los dos equipos.

Tigre vs. Tucuman, Torneo Clausura
Tigre vs. Tucuman, Torneo Clausura

Tigre recibe a Atlético Tucumán este viernes 23 de octubre desde las 21:15 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la fecha 14 del Torneo Clausura, se disputará en el Estadio José Dellagiovanna. Tigre viene de empatar 2-2 con Independiente Rivadavia y acumula 1 empate, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos. Atlético Tucumán viene de caer 2-3 ante Rosario Central y acumula 1 empate, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Tigre y Atlético Tucumán

Tigre (4-4-2): Felipe Zenobio, Martín Garay, Joaquín Laso, Alan Barrionuevo, Federico Álvarez, Jabes Saralegui, Santiago González, Bruno Leyes, Santiago López, Jerónimo Dómina, Ignacio Russo Cordero. DT: Diego Dabove.

+ Seguinos en

Atlético Tucumán (4-2-3-1): Luis Ingolotti, Leonel Di Plácido, Clever Ferreira, Luciano Vallejo, Juan Infante, César Leonel Vega, Franco Nicola, Lautaro Godoy, Ramiro Ruíz Rodríguez, Leandro Díaz, Alexis Canelo. DT: Julio César Falcioni.

Bajas y ausentes de Tigre y Atlético Tucumán

Tigre:

  • Ramón Arias (lesión de rodilla; vuelve a fines de octubre de 2026)
  • Simón Rivero (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a principios de noviembre de 2026)
  • Pity Martínez (lesión muscular; vuelve en 1-2 semanas)

Atlético Tucumán:

  • Martín Benítez (lesión en el gemelo; vuelve a fines de octubre de 2026)
  • Kevin Ortíz (lesión muscular; vuelve en 1-2 semanas)
  • Gastón Suso (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a mediados de enero de 2027)

La previa de Tigre y Atlético Tucumán: todo lo que hay que saber

  • Día: viernes 23 de octubre
  • Hora: 21:15 (hora de Argentina)
  • Estadio: Estadio José Dellagiovanna
  • Historial: 12 cruces — Tigre ganó 5, Atlético Tucumán ganó 2 y empataron 5
  • Último antecedente: 12/04/2026: Atlético Tucumán 0-0 Tigre
  • Próximo partido de Tigre: vs. Huracán, viernes 30 de octubre
  • Próximo partido de Atlético Tucumán: vs. Argentinos Juniors, martes 3 de noviembre
Redacción Bolavip
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones