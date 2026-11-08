Ninguno de los grandes: los equipos que felicitaron a Boca Juniors por el título de la tabla anual

Apenas un puñado de clubes felicitaron a Boca Juniors tras la consagración en la Tabla Anual 2026 de la Liga Profesional de Fútbol.

Aunque Rodolfo Arruabarrena reveló que Leonardo Ponzio, DT de River Plate, lo felicitó por el título de Boca Juniors, lo cierto es que pocos clubes de la Liga Profesional de Fútbol utilizaron sus cuentas oficiales para congratular al equipo de La Ribera por su logro. Un dato llamativo es que ninguno de los cinco grandes (cuatro, si se excluye a Boca por razones obvias) dedicó mensajes al club de La Boca.

Por su parte, Boca sí se acordó de River durante los festejos del campeonato, pero no hubo ningún mensaje de los Millonarios hacia los Xeneizes. Al menos, no en las horas posteriores a la consagración, que llegó gracias a la heroica aparición de Enner Valencia, quien, otra vez, recibió una lluvia de elogios de los hinchas de Boca.

En concreto, tan solo cuatro equipos de la Liga Profesional de Fútbol felicitaron al Xeneize por su 71.ª estrella. Entre ellos aparece Rosario Central, cuyos hinchas celebraron el título sin advertir el gol de Boca, en línea con el mensaje de su figura, Ángel Di María, quien también felicitó a Boca Juniors.

Los equipos que felicitaron a Boca

Rosario Central, Estudiantes de Río Cuarto, Sarmiento y Tigre fueron los únicos clubes que le dedicaron un posteo a Boca Juniors tras su campeonato de liga. Argentinos Juniors, el otro club que definía su suerte en la última fecha y cayó al tercer puesto tras su derrota frente a Huracán y los triunfos canalla y xeneize, no emitió ningún mensaje para el equipo de La Ribera.

El plantel de Boca Juniors festeja el título.

Ni River, ni San Lorenzo, ni Independiente ni Racing felicitaron a Boca tras el campeonato. Cuatro de los otros 29 equipos de Primera División lo hicieron, entre ellos uno que ya no estará en la Liga Profesional de Fútbol en 2027 y el subcampeón de la Anual. En números, solo el 13,8 % de la liga felicitó a Boca.

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Los mensajes felicitando a Boca

“El Club Atlético Tigre felicita a Boca Juniors, a su presidente y al cuerpo técnico liderado por el Vasco Arruabarrena por la obtención del título de la Tabla Anual 2026 de la Liga Profesional de Fútbol”, el tuit de la cuenta oficial del Matador de Victoria leyó, en clara referencia al vínculo del club con Juan Román Riquelme.

“Desde el Club Atlético Sarmiento felicitamos a Boca Juniors por consagrarse campeón de Liga 2026”, Sarmiento de Junín felicitó a Boca en X, antes Twitter.

“¡Felicitamos a Boca Juniors por consagrarse campeón de Liga 2026!“, leyó el tuit de Rosario Central.

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“Felicitamos a Boca Juniors por consagrarse como Campeón Anual de la Liga”, la cuenta oficial de Estudiantes de Río Cuarto, rival de Rosario Central en la última fecha, comunicó.

En síntesis