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Torneo Clausura

Alineaciones de Tigre y Sarmiento para el duelo de la fecha 16 del Torneo Clausura

Tigre y Sarmiento se enfrentan este viernes 6 de noviembre en el Estadio José Dellagiovanna por el Torneo Clausura. Las formaciones probables de los dos equipos.

Tigre vs. Junin, Torneo Clausura
Tigre vs. Junin, Torneo Clausura

Tigre recibe a Sarmiento este viernes 6 de noviembre desde las 22:00 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la fecha 16 del Torneo Clausura, se disputará en el Estadio José Dellagiovanna. Tigre viene de ganarle 2-0 a Huracán y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. Sarmiento viene de caer 1-2 ante Rosario Central y acumula 1 empate, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Tigre y Sarmiento

Tigre (4-2-3-1): Felipe Zenobio, Guillermo Soto, Gonzalo Requena, Alan Barrionuevo, Federico Alvarez, Jabes Saralegui, Tiago Serrago, Martin Garay, Gonzalo Martinez, Jeronimo Domina, Santiago Lopez.

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Sarmiento (4-3-3): Thyago Ayala, Thiago Santamaria, Ulises Adrian Gimenez, Juan Manuel Insaurralde, Lucas Suarez, Cristian Zabala, Manuel Garcia, Elian Gimenez, Julian Contrera, Junior Marabel, Julian Mavilla.

Bajas y ausentes de Tigre y Sarmiento

Tigre:

  • Joaquin Laso (lesión isquiotibial; vuelve a fines de noviembre de 2026)
  • Ramon Arias (lesión de rodilla; vuelve a fines de noviembre de 2026)
  • Nicolás Dubersarsky (lesión en el pie; vuelve a fines de noviembre de 2026)
  • Simón Rivero (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a principios de noviembre de 2026)

Sarmiento:

  • Jhon Rentería (lesión de rodilla; vuelve a mediados de noviembre de 2026)
  • Carlos Villalba (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a fines de diciembre de 2026)
  • Santiago Salle (expulsión; vuelve en 1 fecha)
  • Renzo Orihuela (expulsión; vuelve en 1 fecha)

La previa de Tigre y Sarmiento: todo lo que hay que saber

  • Día: viernes 6 de noviembre
  • Hora: 22:00 (hora de Argentina)
  • Estadio: Estadio José Dellagiovanna
Redacción Bolavip
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