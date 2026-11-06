Alineaciones de Tigre y Sarmiento para el duelo de la fecha 16 del Torneo Clausura

Tigre recibe a Sarmiento este viernes 6 de noviembre desde las 22:00 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la fecha 16 del Torneo Clausura, se disputará en el Estadio José Dellagiovanna. Tigre viene de ganarle 2-0 a Huracán y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. Sarmiento viene de caer 1-2 ante Rosario Central y acumula 1 empate, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Tigre y Sarmiento
Tigre (4-2-3-1): Felipe Zenobio, Guillermo Soto, Gonzalo Requena, Alan Barrionuevo, Federico Alvarez, Jabes Saralegui, Tiago Serrago, Martin Garay, Gonzalo Martinez, Jeronimo Domina, Santiago Lopez.
Sarmiento (4-3-3): Thyago Ayala, Thiago Santamaria, Ulises Adrian Gimenez, Juan Manuel Insaurralde, Lucas Suarez, Cristian Zabala, Manuel Garcia, Elian Gimenez, Julian Contrera, Junior Marabel, Julian Mavilla.
Bajas y ausentes de Tigre y Sarmiento
Tigre:
- Joaquin Laso (lesión isquiotibial; vuelve a fines de noviembre de 2026)
- Ramon Arias (lesión de rodilla; vuelve a fines de noviembre de 2026)
- Nicolás Dubersarsky (lesión en el pie; vuelve a fines de noviembre de 2026)
- Simón Rivero (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a principios de noviembre de 2026)
Sarmiento:
- Jhon Rentería (lesión de rodilla; vuelve a mediados de noviembre de 2026)
- Carlos Villalba (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a fines de diciembre de 2026)
- Santiago Salle (expulsión; vuelve en 1 fecha)
- Renzo Orihuela (expulsión; vuelve en 1 fecha)
La previa de Tigre y Sarmiento: todo lo que hay que saber
- Día: viernes 6 de noviembre
- Hora: 22:00 (hora de Argentina)
- Estadio: Estadio José Dellagiovanna